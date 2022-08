C’était un remake de la petite finale lors de l’AfroBasket 2021. Le Sénégal a encore battu le Cap-Vert en amical ce mercredi.



Initialement prévu à 20h le match a finalement été repoussé à 20h30 pour commencer à 20h56. Les lions qui ont commencé à s’échauffer 19h ont dû patienter longtemps sur le banc l’arrivée de leurs adversaires. Le Cap-Vert a foulé le parquet à 20h17. Tout cela dans un stadium Marius Ndiaye à moitié vide.

Dés le coup d’envoi du match, les deux équipes ont montré la couleur du duel. Le premier 5 majeur de DeSagana qui faisait son baptême du feu à Marius Ndiaye était composé de Brancou Badio, Lamine Sambe, Pape Moustapha Diop, Ibou Fall Faye et Gorgui Dieng.

Brancou Badio a régalé le public lors de ce premier round où il a permis au Sénégal de se détacher du Cap-Vert qui a fait trembler la défense sénégalaise (26-22). Au deuxième quart temps, le duel reste toujours serré mais les Lions notamment avec un bon Ibou Faye et les dunks de Youssou Ndoye et Babacar Sané qui ont réveillé le public permettent aux Lions de rester toujours devant à la pause (46-40).

Le 3e quart temps ne sera ne sera pas une partie de plaisir pour les coéquipiers de Gorgui DIENG. Ils peinent à scorer après seulement 5 points réussis en début de quart-temps. Le Cap-Vert monte en puissance et réussit même à passer devant(53-51) après 6 minutes joués. Jean Jacques Boissy auteur d’un très bon match réussit à rapprocher le Sénégal à la fin du 3e quart temps (62-63).

Comme à l’entame du match, Brancou et Gorgui seront aux commandes pour le dernier round où les Lions vont réussir leur quart temps, le plus offensif + 27 points marqués pour renverser et battre le Cap-Vert avec 17 points marqués. Toute l’équipe aura marqué ce soir !

Du groupe des 14, Mbaye Ndiaye et Khalifa Diop n’ont pas été retenus pour ce match. Bamba Diallo et Makhtar Gueye sont restés sur le banc. Le Sénégal retrouve le Cap-Vert ce vendredi à 19 heures au stadium Marius Ndiaye.

