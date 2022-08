C’est sans doute un véritable coup dur pour la sélection nationale du Qatar à moins de 100 jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde. L’un des adversaires du Sénégal en phase de poules du prochain mondial va jouer sans l’un de ses meilleurs éléments. Victime d’une grave blessure, Abdullah Al Ahrak est forfait pour la compétition.

Pays hôte de l’édition 2022 de la Coupe du Monde, Qatar participera pour la première fois de son histoire à une phase finale de cette grande messe du football mondial. Une occasion qui faisait rêver le milieu de terrain Abdullah Al Ahrak, hélas, le sociétaire d’Al Duhail SC a été obligé de déclarer forfait. En effet, le joueur de 25 ans souffre d’une blessure aux ligaments croisés par conséquent, il est forfait pour ce qui devait être sa première participation en Coupe du monde.

La Fédération du Qatar de football a partagé sur son Twitter officiel la mauvaise nouvelle. Une blessure qui va éloigner des terrains le jeune milieu pour au moins neuf mois. Considéré comme l’un des meilleurs atouts de la sélection qatarie au milieu de terrain, Al Ahrak manquera également la saison 2023/2024 de la QNB Stars League avec son club Al-Duhail.Initialement programmé le 21 novembre, le match entre le pays organisateur de la compétition et l’Équateur, aura finalement lieu le 20 novembre à 19h heures locales et lancera officiellement la 22e édition du mondial (20 novembre au 18 décembre 2022). Avant de se frotter avec les champions d’Afrique quatre jours plus tard au stade Al Thumama. Le Qatar verra le plus grand tournoi de football du monde se dérouler au Moyen-Orient pour la toute première fois.