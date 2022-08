L’histoire entre Boulaye Dia et Villarreal touche (déjà) à sa fin. En effet, l’attaquant sénégalais est poussé vers la sortie par le club espagnol. Et un club de Serie A devrait l’accueillir, il s’agit de La Salernitana.

Ce n’est un secret pour personne : Villarreal veut se séparer de Boulaye Dia dès cet été. Celui qui est arrivé il y a seulement un an pour 12 millions d’euros et qui a un contrat qui court jusqu’en 2026 n’a pas réussi à convaincre avec le Sous-Marin Jaune, malgré ses 7 buts et 6 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues pour sa première saison.

Barré par la concurrence cette saison et poussé donc vers la porte de sortie, l’ancien joueur du Stade de Reims devrait rebondir du côté de l’Italie. En effet, selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, un accord avec La Salernitana aurait été trouvé par Villarreal pour envoyer l’attaquant international sénégalais en prêt dans le club italien.

Et, comme évoqué notamment ces dernières heures, les différentes parties engagées dans l’opération ont trouvé la formule pour le transfert de Boulaye Dia. Le Champion d’Afrique de 25 ans devrait débarquer à La Salernitana sous la forme d’un prêt payant d’un peu plus d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 12 millions d’euros pour le club italien.

Le joueur devrait arriver en Campanie dans les prochaines heures pour passer la traditionnelle visite médicale avant de signer son contrat. Ainsi, après la Ligue 1, LaLiga et après avoir connu la Ligue des Champions la saison dernière, Boulaye Dia devrait donc découvrir la Serie A et évoluer dans un club généralement appelé à jouer sa survie en Championnat.

