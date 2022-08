De Pathé Ismaël Ciss en passant par Seny Dieng jusqu’à Alioune Ndour, ils ont été nombreux ces Sénégalais ayant brillé de leur talent durant le week-end dernier, dans les Championnats européens et bien plus loin. Sous la forme d’un 3-5-2, voici notre équipe-type de la semaine !

SENY DIENG, inédit

À l’instar de sa défense, Seny Timothy Dieng ne réalise pas le meilleur début de saison possible. Sur ses 4 premiers matchs de la saison, le gardien international sénégalais de 27 ans a déjà concédé 6 buts. Mais samedi, face à Sunderland à l’occasion de la 3e journée de Championship, il a sorti Queens Park Rangers du gouffre avec une performance inédite. Alors qu’il avait déjà réalisé pas moins de 6 arrêts décisifs et impeccable dans ses sorties aériennes, le Champion d’Afrique est sorti de sa zone de confort pour aller arracher le point du nul pour QPR… en marquant dans les arrêts de jeu d’une tête splendide.

FORMOSE MENDY, monstrueux

L’Amiens Sporting Club et ses supporters n’ont qu’à profiter de sa présence tant qu’il est encore là. Absent face au FC Metz puis remplaçant contre Annecy, Formose Mendy a signé un retour de haut vol dans le onze de départ d’Amiens, lors de la rencontre face au Sochaux, comptant pour la 3e journée de Ligue 2. Après un début de match timide de sa part, l’ancien pensionnaire de l’Académie Foot Darou Salam est monté en régime en accumulant les interventions tranchantes et dans le parfait timing pour compenser les largesses de ses partenaires de l’axe défensif. Dans cette rencontre, Formose aura réussi 10 dégagements, 3 interceptions et gagné 10 de ses 16 duels.

MOUSSA NIAKHATÉ, solide

Ce serait trop peu de dire que Moussa Niakhaté réussit son intégration à Nottingham Forest. Tant l’ancien capitaine de Mayence, auteur déjà d’excellentes prestations pendant la préparation, effectue un début de saison remarquable en Premier League. Positionné dans l’axe d’une défense à trois face à West Ham United, le Sénégalais a poursuivi ce rythme en montrant infranchissable. Très proche de lui au marquage, il n’a jamais laissé respirer le roc attaquant des Hammers Michail Antonio, remportant la plupart de ses duels face au Jamaïcain. Mais pas que ça. Niakhaté a également été un poids de plus en attaque pour Forest puisqu’il s’est souvent montré dangereux sur les coups de pied offensifs, en résulte une tête plongeante en seconde période. Après 7 dégagements, 1 tir bloqué, 1 tacle, 8 duels remportés… il finit par céder sa place pour blessure à 79e.

KALIDOU KOULIBALY, providentiel

Il est déjà le patron d’une défense de Chelsea qui va et doit obligatoirement s’améliorer. Lors du derby londonien samedi face aux Spurs de Tottenham, Kalidou Koulibaly a été d’une importance capitale pour les Blues. Irréprochable sur le plan défensif et dans la relance (6 duels remportés, 2 dégagements, 11 passes en profondeur), l’ancien joueur du Napoli s’est laissé prendre de la responsabilité dans le secteur offensif. Il marque un but magnifique qui est le reflet d’une prestation maîtrisée tant dans les interventions que dans les relances, et est également impliqué sur l’action du deuxième but de Chelsea avec cette récupération haute pour servir Raheem Sterling. Le départ d’Antonio Rüdiger vers le Real Madrid semble déjà oublié Au Stamford Bridge avec les prestations du capitaine des Lions.

PATHÉ CISS, omniprésent

La saison dernière, il a été hors du 10 des joueurs avec le plus de minutes au Rayo Vallecano. Cette saison, au bout de seulement un match officiel, Pathé Ismaël Ciss a déjà démontré qu’il méritait plus de la part d’Andoni Iraola. Titularisé samedi dernier face au nouveau Barça (0-0), le milieu de terrain sénégalais de 28 ans a réalisé une prestation saluée même par ses adversaires. Face à une équipe à laquelle il fallait plus défendre que d’attaquer, l’ancien joueur de Fuenlabrada a parfaitement tenu ce rôle. Malgré la présence d’un métronome comme Sergio Busquets, Ciss aura touché 56 ballons, réussi 90% de ses passes (27/30). C’est plus que tout autre coéquipier. Il termine la rencontre avec (seulement) 6 pertes de balles, 10 duels remportés, 3 dégagements, 3 tirs bloqués, 2 tacles, une interception et une passe clé. A ce rythme d’activité, Pathé Ciss est bien parti pour figurer parmi les meilleurs milieux de terrains de la saison en LaLiga.

PAPE ALIOUNE NDIAYE, maestro

On n’a rien contre l’excellent Gökhan Inler, mais Badou Ndiaye est le facteur X du bon fonctionnement du milieu de terrain d’Adana Demirspor en ce début de saison. Samedi dernier, face à Sivasspor (3-0), son équipe a remporté une deuxième victoire en Championnat en autant de journées pour s’installer en tête de la Süper Lig de Turquie. Et PAN n’y est pour rien. Omniprésent dans la récupération et dans l’orientation du jeu de son équipe, l’ancien joueur d’ARIS Salonique s’est illustré offensivement en délivrant une superbe passe à Younès Belhanda sur le premier but des siens. Il a également généré du danger offensif et remporté 13 de ses duels.

MOUSSA WAGUE, le bon retour

Revoilà, après plus de deux ans, Moussa Wagué fait son retour dans notre équipe-type de la semaine. À juste titre ! Absent des terrains pendant plus de 18 mois, le latéral droit international sénégalais n’aura besoin que de trois matchs pour montrer à nouveau ses qualités. Avec HNK Gorica dans le Championnat d’Allemagne, l’ancien joueur du FC Barcelone prend ses marques peu à peu. Titularisé par Samir Toplak samedi dernier face au Lokomotiva Zagreb (3-2), Wagué a été d’une importance capitale dans la première victoire de la saison de son équipe. Très disponible offensivement, il a obtenu un penalty qui permettait à Gorica d’égaliser avant de s’imposer.

SAMUEL GRANDSIR, buteur

Cela n’arrive pas toujours de voir l’ancien Monégasque scorer. Mais face à Vancouver Whitecaps durant la nuit du samedi au dimanche en Major League Soccer, l’ailier de 26 ans a retrouvé le sourire face aux buts. Brillantissime sur son aile gauche, Grandsir s’est illustré avec son tout premier doublé en MLS en marquant en ouvrant le score à 12e minute avant d’inscrire le 4-1 des siens à cinq minutes de la fin de la première période. Une prestation inédite qui devrait lui redonner de la confiance mais aussi de la régularité pour la suite de la saison.

NICOLAS JACKSON, crack

Après une excellente préparation, l’ancien joueur du Casa Sports en a profité pour honorer sa toute première titularisation en Championnat d’Espagne. Et il n’a pas déçu à Unai Emery qui l’a même laissé jouer 90 minutes au Stade José Zorilla. Contre le Real Valladolid en journée d’ouverture de LaLiga, Nicolas Jackson a tout simplement excellé dans le jeu de Villarreal. Ses prises d’initiatives, sa mobilité, sa vitesse mais également ses qualités techniques ont beaucoup fait souffrir la défense de Valladolid. Récompensant par sa prestation, il est l’auteur du premier but de la saison de Villarreal… son premier but avec l’équipe première du Sous-Marin Jaune. Une première présence dans notre TOTW bien méritée.

ALIOUNE NDOUR, constant

Les week-ends passent mais Alioune « Badou » Ndour reste toujours le même : un joueur brillant qui porte son équipe dans ses épaules. Auteur de deux passes décisives la semaine dernière lors de la victoire face à Jerv (3-1), l’ailier droit sénégalais de 24 ans s’est encore illustré dans le Championnat de Première Division de Norvège. En déplacement à Aalesunds samedi, dans le cadre de la 18e journée d’Eliteserien, Haugesunds a pu enchaîner une 3e victoire en l’emportant par 2 à 1. La formation de Jostein Grindhaug a ouvert le score de la rencontre grâce à Alioune Ndour, auteur là de son 9e but de la saison en Championnat. Capable de passer d’un côté à un autre, Badou dézone parfaitement le jeu d’Haugesunds et s’installe match après match parmi les meilleurs joueurs du Championnat de Norvège.

IBRAHIMA BALDE, décisif

Arrivé libre cet été après la fin de son aventure à Giresunspor, Ibrahima Baldé a retrouvé un Championnat où il sait briller. Samedi 13 août, l’attaquant sénégalais de 33 ans a marqué son 20e but en 30 matchs en Deuxième Division de Turquie, en offrant la victoire à Boluspor sur le terrain de Manisa (1-0). Remplacé puis rentré en début de seconde période lors de cette 1re journée, l’ancien joueur de Kuban Krasnodar a attendu les arrêts de jeu pour battre le gardien de Manisa Muhammed Birkan Tetik. Sur un superbe centre de Bülent Cevahir, Baldé n’avait qu’à ajuster de son pied droit pour s’offrir son premier but de la saison. C’est du grand Ibou Baldé !

L’équipe-type de la semaine des Sénégalais

