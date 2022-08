Les férus de lamb vont être servis dans les prochains mois, le promoteur Ibrahima Diop de Cadior Production a ficelé, ce mardi, le combat tant plébiscité par les amateurs de lutte entre Gris Bordeaux et Ama Baldé (Lutte TV).

Longtemps voulu par les amateurs, le combat entre Gris Bordeaux et Ama Baldé a été ficelé ce mardi auprès du promoteur, Ibrahima Diop de Cadior Production. Récemment battu par le Lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2, Gris Bordeaux se retrouve déjà sous contrat pour défier un nouvel adversaire. Le Tigre de Fass fera face, pour la première fois, à un lutteur de la jeune génération. Une occasion pour le Fassois de regagner la sympathie de ses fans et inconditionnels.

« C’est un combat que le monde de la lutte voulait et nous remercions le promoteur qui a voulu nous accorder sa confiance quelques jours après le combat face à Balla Gaye 2. Pour ce duel, mon lutteur aura plus de temps pour la préparation et donc plus de chance d’obtenir un meilleur résultat. On a 5 à 6 mois pour le préparer donc on a largement le temps… », a laissé entendre Diakhaté, le manager de Gris Bordeaux.

Pour sa part, Ama Baldé qui a récemment vu son combat contre Modou Lô tomber à l’eau suite à une blessure du Roi des arènes, aura la chance de défier le chef de fil de Fass. Confiant de la supériorité de son poulain, Bakhoum, le manager de Seuleu Bou Ndaw a montré toute sa sérénité lors de la signature du contrat.

« Notre combat contre Gris s’imposait depuis des années. Parce que nous avons balayé tous ses lieutenants et il devait être le prochain adversaire d’Ama Baldé dans cette écurie. On voulait être sûr de sa bonne santé avant de le prendre mais là, il est en forme au regard de son récent combat… », a lancé le manager du Pikinois.

Si pour l’heure aucune date n’a été retenue pour ce choc tant convoité par les férus de lamb, tout porte à croire que les deux lutteurs vont se croiser vers le début de l’année 2023. D’ici là, la récente victime de Balla Gaye 2 a une nouvelle chance de remobiliser ses troupes et regagner la sympathie de ses fans. Que dire d’Ama Baldé qui devra prouver qu’il est prêt à en découdre avec les ténors de l’arène ?

wiwsport.com