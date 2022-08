Mbaye Niang devrait s’engager avec l’AJ Auxerre, dans les prochaines heures. Les discussions avec le joueur et le club promu en Ligue 1 cette saison seraient sur le point d’aboutir.

D’après les informations de RMC, Mbaye Niang pourrait bientôt jouer avec l’AJ Auxerre. Ne rentrant pas dans les plans à Bordeaux, l’attaquant sénégalais de 27 ans, qui a été annoncé un peu partout en Europe et qui s’est notamment entendu avec plusieurs écuries depuis l’ouverture du mercato, serait désormais attendu dans l’Yonne.

Les discussions pour une arrivée à l’AJ Auxerre se seraient très avancées et il ne manquerait que quelques détails à régler pour finaliser l’affaire. Reste maintenant à savoir quelles seront les modalités entre Auxerre et Bordeaux. D’autant plus que les Girondins souhaiteraient récupérer une petite somme pour l‘international sénégalais.

