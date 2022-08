Après son succès d’entrée sur la pelouse d’Everton, Chelsea n’est pas parvenu à enchaîner face à Tottenham dimanche (2-2), dans le cadre de 2e journée de Premier League. Kalidou Koulibaly, buteur, et Edouard Mendy ont pourtant brillé dans cette rencontre.

A Chelsea, la réalité de la semaine dernière n’est pas celle de ce week-end. Une semaine après avoir signé une valeureuse victoire au Goodison Park devant Everton (1-0), les Blues ont été frustrés pour leur début de saison à domicile en laissant filer la victoire lors du derby londonien face à Tottenham. Pourtant supérieurs, les hommes de Thomas Tuchel ont été rejoints en toute fin de match par ceux d’Antonio Conte.

Dans cette rencontre face aux Spurs, Chelsea a bien débuté. Les Blues ont littéralement dominé l’ensemble de la première période et ne pouvaient repartir dans les vestiaires sans conclure leur supériorité par un but. Une réalisation qui est même arrivée au bout de 19 minutes grâce à un coup de canon magistral de Kalidou Koulibaly, qui inscrit d’une très belle manière son premier but avec sous ses nouvelles couleurs.

#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Le premier but de Koulibaly 🇸🇳 avec Chelsea !! 🤩 👉 Le défenseur sénégalais 🇸🇳 ouvre son compteur chez les Blues avec une reprise sublime face à Tottenham ! 💥 pic.twitter.com/FuuL52zQSP — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) August 14, 2022

A la réception d’un corner bien botté vers le second poteau par l’Espagnol et ancien joueur de Brighton Marc Cucurella, le Sénégalais enchaînait avec une superbe volée du droit qui ne laissait absolument aucune chance à Hugo Lloris. Derrière, toujours en première période, les Spurs ont eu quelques petites occasions pour revenir, mais Edouard Mendy veillait au grain dans ses cages, comme cet arrêt face à Ryan Sessegnon.

En seconde période, face à une petite baisse de régime de Chelsea, Tottenham a su revenir dans la partie grâce à Pierre-Emile Højbjerg (68e), qui marquait sur une action très contestée par les Blues et qui a même fait chauffer les entraîneurs Antonio Conte et Thomas Tuchel. Mais peu après, les Blues ont repris l’avantage grâce à un magnifique but de Reece James (77e), superbement servi par Raheem Sterling.

En fin de match, la défense de Chelsea abdique une nouvelle fois et laisse les Spurs revenir et égaliser grâce à leur capitaine Harry Kane, pourtant invisible jusque-là dans cette partie. C’est donc sur un score de parité (2-2) que les Londoniens se quittaient. Mérité ou pas pour Tottenham, Chelsea aura en tout cas joué un grand match mais s’est laissé punir par une défense plutôt fébrile dans certaines facettes.

