La structure Gaston Production, dirigée par le promoteur Gaston Mbengue, vient de décrocher le combat entre Franc (Académie Jambars Wrestling) et Forza (écurie Fass-Ndakaru).

C’est désormais officiel après plusieurs mois de démarches, Gaston Production réussit enfin à ficeler le combat entre le lutteur de l’Académie Jambars Wrestling et Forza de l’écurie Fass-Ndakaru. Le Don King de l’arène nationale a officialisé l’affiche hier soir à l’occasion du dernier face-à-face entre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2. Programmés pour la saison prochaine (2022-2023), la date et le lieu du combat n’ont pas été précisés.

Forza aura la lourde tâche de faire tomber le mastodonte de la lutte sans frappe qui a notamment réussi un parcours enviable en lutte avec frappe. En effet, Franc n’a pas connu de défaite après 11 combats.

Palmarès des deux lutteurs

Forza : 9 victoires, 2 défaites, 11 combats

Franc : 11 combats, 11 victoires

