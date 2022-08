Gris Bordeaux a répondu à Abdou Guèye, frère Mbaye et Moustapha Gueye et également actuel directeur technique de Fass. Ce dernier l’avait suggéré d’aller poursuivre sa carrière sous sa propre écurie.

Sur ITV à l’occasion du face-à-face après combat entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux, le lutteur de Fass a tenu à mettre au clair certaines choses. En l’occurrence les récents propos du directeur technique de l’écurie qui semble vouloir le pousser vers la sortie. Pour le troisième Tigre de Fass, il n’est pas question de quitter le navire. Il envisage de terminer sa carrière à Fass.

« Les propos de Père Abdou Gueye soi-disant, je dois partie de l’écurie et aller créer une nouvelle écurie a été même véhiculé bien avant mon combat avec Balla Gaye. Je suis un produit de Fass et en toute honnêteté, si sortir de l’écurie Fass était dans mes plans je l’aurais fait depuis très longtemps. Franchement, je ne suis pas un traître. Imaginez que je fasse ça, je serais considéré comme un traître, je trahirai la confiance de mes supporters mais surtout de Mbaye Gueye. Encore une fois, suis un produit d’une Fass là où j’ai commencé ma carrière de lutteur jusqu’ici. J’ai été là-bas même dans les périodes les plus sombres » a-t-il déclaré. Gris Bordeaux pense même à y rester à la fin de sa carrière afin de partager son savoir-faire aux générations futures. « J’ai pris ce qu’à dit Abdou Gueye avec beaucoup de philosophie. Mais je n’ai plus ce temps. Je compte rester à Fass, terminer ma carrière pour ensuite partager mon savoir avec les jeunes et espoirs de l’écurie« .

