Victime d’une rupture des ligaments croisés en décembre 2020, Moussa Wagué avait raté plus de 18 mois de compétition. Le latéral droit international sénégalais a été opéré avant de suivre une très longue convalescence. Cet été, il est prêté par le FC Barcelone à HNK Gorica. Et cela fait trois semaines qu’il a repris la compétition.

Avec le club croate, actuel 6e du Championnat de Première Division de Croatie, l’ancien pensionnaire de l’Académie ASPIRE a déjà disputé trois rencontres et délivré une passe décisive. Malgré la gestion de son nouvel entraîneur, Samir Toplak, qui souhaite aller avec lui peu à peu, Wagué semble t-il déjà prêt à jouer 90 minutes ?

Sur Twitter, le plus jeune buteur africain de l’histoire de la Coupe du Monde a posté une vidéo de lui enchaînant ses plus belles actions lors de ses trois premiers matchs avec HNK Gorica. On peut notamment y voir cette chevauchée qui a permise à son équipe de gagner un penalty face au Lokomotiva Zagreb, samedi 13 août.

Il a l’air en forme !

Happy to be back in the field after 19 months. Very excited for the next one and thanks for all the support.

Let’s go💪🏿 pic.twitter.com/ktfmmXQOCX

— Moussa Wague (@Moussa_WagueOff) August 14, 2022