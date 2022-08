Actuellement en Turquie pour les besoins des Jeux islamiques avec l’équipe nationale locale, Landing Badji est convoité par de nombreux clubs dont Al Hilal du Soudan. Auteur d’une très bonne saison avec l’AS Pikine lors de son baptême du feu en Ligue 1, Landing Badji est incontestablement l’un des tout meilleurs gardiens de l’élite sénégalaise. Le portier international attire déjà l’intérêt de nombreux clubs européens mais aussi du continent.

Al Hilal s’est signalé en proposant un contrat en or au portier pikinois qui ne serait pas prêt pour rejoindre le club soudanais. En effet, l’entourage du joueur souhaite le voir évoluer en Europe. Ce qui va à l’encontre de la volonté de l’AS Pikine qui souhaite céder son gardien de but au club soudanais qui aurait fait une offre intéressante.

Joint par téléphone, le jeune gardien de but s’est prononcé sur cette situation. «Mon but est de rejoindre les plus grands clubs que je pourrais atteindre pour continuer ma formation et mon apprentissage. C’est la raison pour laquelle je veux aller en Europe le plus rapidement possible. J’ai eu l’opportunité d’aller au Soudan. Mais je n’y suis pas allé car j’ai plus d’ambition que cela. J’ai une vision sur le long terme. Aller tenter ma chance en Europe me permettra de continuer ma formation mais aussi d’aider ma famille. Et sur le long terme mon pays, je l’espère», a indiqué Landing Badji.

Avec Record