Julien Stéphan, l’entraîneur de Strasbourg, est confronté à un dilemme pour son mercato estival, impliquant notamment l’attaquant sénégalais Habib Diallo.

Afin de faire une meilleure saison en Serie A par rapport à celle de l’année dernière, la Salernitana s’active en coulisses dans ce mercato. Ces derniers jours, le club italien a montré un intérêt concret pour Habib Diallo. L’attaquant international sénégalais du Racing Club Strasbourg Alsace réalise déjà un bon début de saison en marquant dès son premier match de Championnat la semaine dernière.

Malgré une première tentative avec une offre de plus de 10 millions d’euros, les Grenats ont essuyé un refus catégorique de la part de Strasbourg. Les dirigeants du Racing ont indiqué ne pas vouloir se séparer de l’ancien joueur du FC Metz, d’autant plus que son compère en attaque, Ludovic Ajorque, qui dispose même d’un bon de sortie, pourrait bien partir avant la fin du marché des transferts.

Néanmoins, tout porte encore à croire que la Salernitana, voire même un autre club, repassera à l’offensive dans les prochains jours. En conférence de presse avant la rencontre face à Nice ce week-end, l’entraîneur du Racing Club Strasbourg Alsace en a profité pour faire le point sur la situation de son attaquant Champion d’Afrique et a espéré que le mercato se termine rapidement pour son club.

« Je croise les doigts pour accélérer le temps et arriver le plus vite possible au premier septembre. Ce n’est pas très agréable comme situation. En plus, on a quelques soucis d’intégration de certains joueurs à certains postes avec des problèmes de blessures. On aimerait que ce soit définitivement fini et qu’on puisse avoir une vision très claire d’où on va et avec qui on y va […] », a d’abord relaté Julien Stéphan.

« Je pense qu’il faut voir la globalité, ce n’est un secret pour personne, il y a un bon de sortie qui a été accordé à Ludo (Ajorque). Donc est-ce que le club peut se permettre aujourd’hui de libérer Habib Diallo ? C’est une question de stratégie ça ne concerne pas l’entraîneur. Peut-être que cet accord passé avec Ludo est antérieur à mon arrivée. Je n’en avais pas connaissance lorsque j’ai signé la saison dernière. Mais ça, c’est l’histoire entre un joueur et une direction, l’entraîneur doit s’adapter. »

