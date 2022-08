Le coup d’envoi de LaLiga a été donné ce vendredi avec la victoire d’Osasuna face au FC Séville. Comme pour les autres grands Championnats, Wiwsport vous livre la liste des joueurs sénégalais évoluant dans l’élite du football espagnol au coup d’envoi.

Des joueurs sénégalais, il y en a au niveau de tous les compartiments du jeu sauf dans les cages. De la défense avec Youssouf Sabaly à l’attaque avec Boulaye Dia, les Sénégalais sont au nombre de 7 dans la Liga pour cette nouvelle saison 2022-2023. Nous aurons pour cette nouvelle campagne deux jeunes garçons à surveiller à savoir Nicolas Jackson (Villarreal) et Momo Mbaye (Cadiz).

Boulaye Dia (Villarreal) : Départ ou retour au premier plan ?

L’attaquant des Lions est arrivé l’été dernier en provenance du Stade de Reims avec le statut de buteur pour Unaï Emery. Mais après une saison mitigée, Boulaye ne ferait plus partie des plans du technicien espagnol et pourrait déjà quitter le Sous-marin Jaune. Auteur de 7 buts et 6 passes décisives en 35 matchs avec Villarreal la saison dernière, l’ancien Rémois devra faire mieux pour convaincre Emery s’il venait à rester. Pour la première journée de Liga, Boulaye Dia et ses coéquipiers se déplaceront sur la pelouse de Valladolid.

Pathé Ciss (Rayo Vallecano) : Confirmer pour plus de responsabilité

Arrivé à Madrid l’été dernier, le milieu de terrain sénégalais a tout de suite pris ses marques dans l’entrejeu du Rayo Vallecano. Avec 31 matchs de Liga dans les jambes, Pathé a pu marquer trois buts la saison dernière malgré sa position basse sur le terrain. Pour cette nouvelle saison qui arrive, le Sénégalais est très attendu au cœur du jeu de sa formation. On parle de plus de responsabilité pour l’ancien joueur de Fuenlabrada. A la 12ième position au terme de la dernière campagne, le Rayo de Ciss aura la lourde fortune de démarrer sa saison de Liga au Camp Nou, face au FC Barcelone.

Youssouf Sabaly (Real Bétis) : Pour enchaîner enfin !

Son arrivée au Bétis avait été marquée par une blessure de longue durée occasionnant même son absence à la CAN 2021, en hiver dernier. Mais après avoir repris ses moyens, l’ancien bordelais s’est imposé dans les choix de Manuel Pellegrini. En concurrence avec Hector Bellerin, le Sénégalais a malgré tout disputé 17 matchs toutes compétitions confondues. Revenu un peu plus à son meilleur niveau en fin de saison dernière, le latéral droit des Lions laisse croire que cette saison pourrait être très sensationnelle. Après tout, Aliou Cissé aura besoin d’un très bon Sabaly à la Coupe du monde. Le Real Bétis fera face à Elche, lundi prochain au Benito Villamarín, mais le Sénégalais, absent de l’entraînement vendredi, pourrait manquer cette rencontre.

Amath Ndiaye (Majorque) : Guérir et puis porter l’attaque de Majorque

Parmi ces Sénégalais qui évoluent actuellement en Liga, Amath Ndiaye est le plus expérimenté en Liga. Depuis son passage à l’Atlético Madrid, en passant par Getafe, l’ailier sénégalais s’y connait très bien. Actuellement blessé et donc absent pour le coup d’envoi de la saison, Amath reviendra avec Majorque pour lui aussi retrouver son meilleur niveau. L’international sénégalais a été opéré et devrait s’éloigner des terrains entre un mois et demi et deux mois. Espérons qu’il réussira une bien meilleure saison que la précédente où il ne s’était illustré qu’une seule fois et avec une passe décisive.

Nicolas Jackson (Villarreal) : Mûrir aux côtés des grands

C’est le phénomène de Villarreal ! Nicolas Jackson est en train de chambouler la hiérarchie dans l’effectif d’Unaï Emery. Buteur providentiel et doté d’un talent précoce, le jeune buteur sénégalais aurait même poussé son compatriote Boulaye Dia vers la sortie alors qu’il a commencé à faire saliver son coach espagnol. Bien qu’il soit encore inscrit en équipe B en attendant des départs dans l’effectif de Villarreal, Jackson est bien parti pour créer la surprise cette saison dans l’attaque du Sous-Marin Jaune et en Liga. Âgé seulement de 21 ans, Nicolas Jackson profitera du temps de jeu avec l’équipe première pour achever sa progression.

Sékou Gassama (Valladolid) : Briser les codes en Liga et s’imposer

A 27 ans et après avoir pourtant fait tous les stages dans le football espagnol, il n’a toujours pas encore eu sa chance en Liga. Prêté ces deux dernières saisons à Fuenlabrada puis à Málaga, en Deuxième Division d’Espagne, Sékou Gassama est de retour au Real Valladolid. Cela grâce à ses prestations dans cette présaison. En trois matchs de préparation, l’avant-centre de 27 ans a marqué autant de buts. Des performances analysées avec beaucoup d’attention par son entraîneur. Valladolid pourra compter sur un talent comme Sékou, alors que la fin de saison dernière a été plus que laborieuse pour le maintien. Valladolid affrontera Villarreal pour la journée d’ouverture occasion pour Gassama de découvrir la Liga.

Momo Mbaye (Cadix) : Monter en A pour imposer son talent

Momo Mbaye a réussi une grosse présaison avec Cadix ainsi, une montée définitive en équipe première lui est proposée. Il va finalement rester au Stade Nuevo Mirandilla. Avec un nouveau contrat courant jusqu’en juin 2024, le joueur sénégalais devra s’imposer cette saison. Natif de Saint-Louis, Momo Mbaye est arrivé au Cádiz CF en 2017. Au total, il quitte l’équipe B après y avoir joué 33 matchs et marqué quatre buts. Place maintenant au prestigieux Championnat, la Liga, sous les ordres de Sergio González. Pour cette première journée de championnat, Cadix reçoit la Real Sociedad. Mais Momo ne jouera pas à cette rencontre.

wiwsport.com