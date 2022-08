Le Casa Sport a été convié pour disputer la toute première édition de la compétition de football dénommée West Africa Champions Cup ou Coupe des Champions de l’Afrique de l’Ouest, prévue du 21 au 25 août prochain en Guinée.

Ce tournoi dont l’objectif est de «permettre aux équipes retenues pour les compétitions continentales de pouvoir se préparer pour ces échéances” regroupera quatre formations au total venant de trois pays. Il s’agit du Casa Sport du Sénégal, de l’académie SOAR et de Horoya AC de la Guinée, et du Djoliba AC du Mali. Une occasion donc pour le champion du Sénégal, qualifié pour le 1er tour des préliminaires de la ligue des champions de la saison 2022-2023 et qui devra en découdre avec JS Kabylie septembre prochain, de préparer son adversaire.

Le choix de ces équipes pourrait s’expliquer par le fait que trois d’entre elles sont championnes de leur pays. Quant à l’Académie SOAR, il est aussi inscrit sur la liste des équipes retenues pour la Coupe de la CAF. Pour ce qui est du format, la compétition qui se jouera au Centre Sportif Yorokoguiya sera sous forme de mini championnat. À l’issue des rencontres, l’équipe qui sera parvenue à empocher le plus de points aura remporté la compétition.