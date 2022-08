Placé sur le marché des transferts au Bayern Munich, Bouna Sarr n’attire pas pour autant les convoitises dans ce mercato.

L’arrivée insolite de Bouna Sarr au Bayern Munich n’est pas ponctuée par la plus grande réussite au monde. Après de belles années à l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur du FC Metz a débarqué l’été 2020 en Bavière, à la surprise générale. Depuis, il a très peu joué : seulement 27 matchs toutes compétitions confondues en deux saisons avec le club bavarois.

Malgré ses qualités de footballeur pour le moins reprochables, le latéral droit international sénégalais ne figure pas dans les plans de Julian Nagelsmann. De plus, il doit faire face à une concurrence devenue plus rude cet été après l’arrivée Noussair Mazraoui et la présence du Français Benjamin Pavard, qui effectue notamment un très bon début de saison.

Par conséquent, le directeur du Bayern Munich, Hasan Salihamidžić, a coché le nom de Bouna Sarr dans la liste des joueurs priés à partir cet été. Cependant, depuis l’ouverture du mercato, peu d’équipes ont manifesté leur intérêt pour s’attacher des services du Champion d’Afrique. Selon les informations de BILD, à ce jour, aucun club n’a fait d’approches et moins une offre.

Ça sent déjà alors le dossier épineux pour les dirigeants du Bayern Munich, eux qui veulent se séparer le plutôt possible du joueur de 30 ans. En attendant la suite et l’issue dans ce dossier à trois semaines de la fin du mercato estival, Bouna Sarr, qui est désormais épargné par ses problèmes à la rotule, s’entraîne bien aux côtés de Sadio Mané et ses partenaires.

