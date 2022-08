Vainqueur de la Ligue 1, le Casa Sports va représenter le Sénégal à la prochaine campagne de la Ligue africaine des clubs champions. Selon son entraîneur Ansoumana Diadhiou, le club Ziguinchorois va sitôt se mettre à travailler pour préparer cette équipe algérienne au passé glorieux.

«Nous jouerons devant un adversaire qui a un passé très glorieux. C’est un habitué de la compétition africaine. Mais nous sommes le Casa Sports et nous allons jouer nos chances à fond. Les équipes maghrébines ont toujours causé des soucis aux équipes sénégalaises. Maintenant que le tirage est fait, la préparation est centrée sur l’adversaire. Nous allons travailler à avoir toutes les informations et préparer notre équipe à aller jouer cette compétition », a confié le technicien sénégalais.

Si le Casa Sports sera privé de l’un de ses meilleurs éléments à savoir Lamine Jarju, meilleur joueur de la saison dernière qui a rejoint Al Hilal Omdurman, du Soudan, le technicien ziguinchorois devra miser sur un groupe qui, de son point de vue, sera de qualité. «Lamine Jarju était un joueur qui était important dans l’équipe. Mais nous nous sommes tournés vers autre chose. Notre effectif est composé de joueurs de qualité. Jusque-là, la colonne vertébrale de l’équipe est là. Nous allons les mettre dans les conditions pour rester constant et faire de meilleurs résultats », ajoute-t-il. Le Casa Sports recevra les Algériens, entre le 9 au 11 septembre prochains et avant d’effectuer le déplacement entre 16 et le 18 septembre pour la manche retour.