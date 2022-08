Les Lionnes avec l’empreinte Nadia Positionnée au 132ème rang sur 162 nations pré sentes, l’équipe féminine du Sénégal peut se satis faire de la performance de Nadia Marochkina. Elle rentre de Chennai avec un titre de Candidate maitre, en raison d’un bilan personnel de 7 victoires en 11 matchs disputés.

À noter que ces 44emes Olympiades ont été rem portées par l’Ouzbékistan dans la catégorie Open et l’Ukraine chez les dames. Le meilleur joueur du tournoi est un prodige indien du nom de Dommaraju Gukesh. Il a 16 ans et réalise une performance de plus de 3 000 points en Elos (équivalent des points du classement FIFA).