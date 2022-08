C’est une voix qui porte à Fass-Ndakaru, l’entité née de la fusion entre l’écurie qui a fait la légende de Mbaye Guèye et Moustapha Guèye et celui qui a façonné la renommée de Yékini. Abdou Guèye est le frère des deux «Tigres» et actuel directeur technique de la nouvelle écurie. Il semble pousser Gris Bordeaux vers la sortie en lui suggérant de poursuivre sa carrière sous sa propre bannière.