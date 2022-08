Comme nous l’avons déjà précisé, excepté la journée de Zalik Production qui n’a pas été une journée régulière et pour laquelle c’était des combats nommés dont on ne connaît les cachets, Les Arènes a comptabilisé 24 journées à Adrien Senghor, en 2021-2022. Et la somme globale correspondant aux mises est de 23.500.000 FCFA.

Aussi, on le sait bien, les 10% de cette somme (2.350.000 FCFA), correspondant aux frais d’organisation, sont partagés entre les Arbitres, les Superviseurs, le CNG et les Médecins.

Les arbitres tirent le gros lot avec 1.645.000

Dans la répartition de ces 10%, les Arbitres sifflent les 70%. Le CNG, les Superviseurs et les Médecins ont, chaque entité, 10%.

Cela veut dire que Malick Ngom et ses collègues ont récolté 1.645.000 FCFA. Bira Sène et le CNG ont eu 235.000, Alex et ses collègues Superviseurs 235.000, Dièye et ses collègues Médecins 235.000 FCFA.

Les Arènes Tv