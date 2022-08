Annoncé proche du FC Sion par le Président du Club suisse, Mbaye Niang aurait finalement donné sa priorité à un club de Ligue 1.

Où jouera Mbaye Niang cette saison ? Il semblerait même que le principal intéressé ne soit en mesure de répondre à cette question. Ce qui est sûr et certain dans ce dossier, c’est que l’attaquant international sénégalais de 27 ans ne portera plus les couleurs des Girondins de Bordeaux où il est sous contrat jusqu’en juin 2023.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur du FC Sion depuis quelques jours, le Président du Club suisse, Christian Constantin, a confirmé cet intérêt, indiquant même qu’un accord était proche d’être trouvé entre les parties prenantes pour une arrivée de Niang en Valais. Mais il semblerait qu’il y ait eu un retournement de situation.

En effet, selon les toutes dernières informations de Foot Mercato, l’ancien joueur du Stade Rennais ne devrait pas rejoindre le FC Sion. La raison ? Il ne serait pas apprécié par tout le monde dans ce club. Ainsi, l’AC Ajaccio, qui travaille dans le dossier depuis plusieurs semaines, aurait accéléré la cadence ces dernières heures.

Le club corse, qui dispose bien d’un plan et l’argent pour accueillir Niang, serait d’ailleurs proche de conclure un accord avec les Girondins de Bordeaux et le clan du joueur. Cerise sur le gâteau, l’attaquant international sénégalais (15 sélections, 4 buts) préférait rejoindre l’AC Ajaccio et donc évoluer à nouveau en Ligue 1.

wiwsport.com