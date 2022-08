Tenu en échec à domicile lors de la manche aller, l’Olympiacos est allé battre le Slovan Bratislava aux tirs au but face au pour se qualifier aux barrages d’accession en Europa League. Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba étaient titulaires en charnière centrale.

Enfin, une victoire pour l’Olympiacos, et celle-là va forcément faire beaucoup de bien, même si c’est après tirs au but. Eliminé du deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions par le Maccabi Haïfa, le Champion de Grèce a failli vivre un nouveau cauchemar en Coupe d’Europe. Repêché en Europa League, l’Olympiacos s’est arraché pour se qualifier aux barrages.

Opposés au Slovan Bratislava lors du troisième tour préliminaire de C3, les hommes du nouvel entraîneur Carlos Corberán n’avaient pas réussi à battre le club slovaque au match aller, arrachant même le nul à domicile (1-1). Ce jeudi 11 août, ils étaient donc face à l’obligation de l’emporter au Stade Tehelné pole. Quelque chose que le Club du Pirée a difficilement réussi.

Avec Pape Abou Cissé et Ousseynou, qui se retrouvaient en charnière centrale pour la première fois depuis si longtemps, l’Olympiacos, rejoint à deux reprises dans le temps réglementaire (2-2), s’est contenté d’une victoire à l’issue de la séance des tirs au but. Pour se qualifier en phase de groupes de Ligue Europa et éviter un triste repêchage en Conférence League, l’Olympiacos devra éliminer l’Apollon Limassol.

