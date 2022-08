Il y a quelques semaines, Chelsea officialisait l’arrivée de Kalidou Koulibaly contre un peu moins de 40 millions d’euros. Joueur de Naples pendant huit saisons, le défenseur international sénégalais de 32 ans débarquait alors dans un Championnat qu’il apprécie. Et ce samedi, il a pris part à son premier match de Premier League. C’était lors de la journée d’ouverture de la saison 2022-2023 sur la pelouse d’Everton.

Après la victoire des siens (1-0), il s’est livré sur ses premiers pas en PL. « C’était un match un peu difficile et dur, mon premier Premier League, et j’ai essayé de donner le meilleur de moi-même pour le gagner. Je suis déjà focus sur les prochains matchs. Les supporters chantaient en mon nom ? J’était vraiment heureux, je n’y croyais pas. C’est après que j’ai écouté le son, j’étais vraiment content et j’aimerais les remercier. »

Le Champion d’Afrique s’est également prononcé sur le prochain rendez-vous qui attend les Blues au Stamford Bridge dimanche, face à Tottenham. « Ce sera un grand match à domicile, un derby. Tottenham est une bonne, équipe avec de bons joueurs. On aura à travailler dur cette semaine pour gagner ce match. Ce sera difficile mais nous sommes prêts », a ajouté Koulibaly interrogé par les services de son club.

Kalidou on his PL debut, the support of the fans and looking ahead to #CheTot! 👊 pic.twitter.com/UycEtikL89

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 10, 2022