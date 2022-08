Malgré la volonté des dirigeants strasbourgeois de garder leur attaquant, la Salernitana est bien décidée à recruter Habib Diallo.

A priori, Mouhamadou Habibou Diallo ne sera pas retenu par le Racing Club Strasbourg. Pourtant, il y a seulement quelques heures, le directeur sportif strasbourgeois, le Sénégalais Kader Mangane, a déclaré que son compatriote attaquant était intransférable à leurs yeux. Mais la donne semble rapidement changer.

En effet, la Salernitana fait de l’ancien joueur du FC Metz sa grande priorité pour renforcer son attaque. Et le club italien semble plus que jamais proche d’arriver à ses fins. Selon les dernières informations du très informé site Foot Mercato, les Italiens seraient proches de parvenir à un accord de 11 millions d’euros avec Strasbourg.

Si tel est le cas et que les deux équipes finissent par conclure la vente d’Habib Diallo, le Champion d’Afrique deviendrait alors la quatrième vente la plus chère de l’histoire de Strasbourg. Jusque-là d’ailleurs, il est la recrue la plus chère de l’histoire du club alsacien après son arrivée du FC Metz en 2020 pour 10 millions d’euros.

wiwsport.com