Une nouvelle fois porté par Ibrahima Wadji, Qarabağ s’est facilement qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, après sa victoire (3-1) contre Ferencváros lors du 3e tour retour, mardi. Pour espérer rejoindre la phase de poules, le club azerbaïdjanais devra se défaire du FC Viktoria Plzeň.

Qarabağ continue de grimper les montagnes pour espérer atteindre la phase de groupes de Ligue des Champions et revenir dans cette compétition pour la première fois depuis la saison 2017-2018. Après le Lech Poznań et le FC Zurich lors des deux premiers tours, le Champion d’Azerbaïdjan a éliminé Ferencváros au troisième tour préliminaire et se hisse en barrages.

Tenus en échec à domicile lors du match aller, les hommes de Gurban Gurbanov ont fait exploser leurs adversaires au retour. Qarabağ a ouvert le score de la rencontre dès la 7e minute sur une réalisation d’Abdellah Zoubir. Mais c’est en seconde période que Les Cavaliers ont beaucoup plus fait la différence, grâce notamment à leur attaquant sénégalais Ibrahima Wadji (27 ans).

L’ancien joueur de Mbour Petite-Côte, déjà auteur de deux buts dans ces tours préliminaires mais qui attend encore sa première réalisation de la saison en Championnat, a marqué le 2-0 pour son équipe à la 54e minute, avant de voir double à la 78e. Malgré la réduction du score du Malien Adama Malouda Traoré (87e), ce sera bien Qarabağ qui ira défier Viktoria Plzeň pour une place en phase de groupes de Ligue des Champions.

