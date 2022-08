Pour la reprise de différents Championnats européens, à l’exception de LaLiga et de la Serie A, plusieurs Sénégalais se sont illustrés ce week-end. La Team Of The Week reprend alors avec un onze type en 3-4-3.

Edouard Mendy

Pour entamer de la meilleure des manières possibles sa troisième saison à Chelsea, Edouard Mendy a rassuré et assuré face à Everton. Le gardien des Blues a réalisé plusieurs arrêts importants au Goodison Park, dont un sur la tête de James Tarkowski en première mi-temps et Abdoulaye Doucouré en seconde période. Il a cependant eu quelques problèmes de communication avec sa défense, ce qui ne l’a pas empêché de garder une belle copie et assurer son premier clean-sheet de la saison.

Zargo Touré

En ce début de saison, Zargo Touré apporte son expérience dans la défense de Dijon et réalise au bon début d’exercice. Face au Pau FC samedi, le défenseur central de 32 ans a été déterminant pour permettre à son équipe de repartir avec le point du nul à l’issue d’un match sans but. Il a réalisé trois interceptions, remporté 7 de ses 10 duels, en plus d’avoir été parfait à la passe (86% de réussite).

Abdoulaye Niakhaté Ndiaye

Prêté par l’Olympique Lyonnais cette saison après avoir joué dans l’équipe B du club rhodanien depuis son arrivée l’été 2020 en provenance de Dakar Sacré-Cœur, il va pouvoir se révéler un grand public cette saison à Bastia. Et il a déjà très bien commencé sa carrière professionnelle. Lors de la victoire 4-1 face Chamois Niortais samedi, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye a tout simplement été monstrueux. Pour son premier match en pro, le défenseur de seulement 20 ans s’est illustré avec 14 dégagements, 4 duels remportés, seulement 4 pertes de balles et 3 passes en profondeur réussies sur 4 tentatives. Cerise sur le gâteau, il a marqué l’un des bus bastiais.

Kalidou Koulibaly

Il a parfois semblé souffrir face à l’intensité de la Premier League, en résulte sa sortie dans le dernier quart d’heure pour des crampes. Mais contre Everton samedi, Kalidou Koulibaly a réalisé un match de haut vol pour sa véritable première avec Chelsea. Le désormais ancien défenseur central de Naples a réalisé de très bonnes interventions qui ont rassuré son équipe. En fin de première période, son impressionnante passe pour Ben Chillwell a conduit à un penalty pour les Blues. La suite s’annonce radieuse au Stamford Bridge.

Moustapha Name

Sa classe a manqué le Paris FC face au FC Sochaux lors de la première journée puisqu’il a été suspendu pour son carton rouge reçu en fin de saison. Mais lorsqu’il a signé son retour, sa présence a vite été sentie. On n’ira pas jusqu’à se dire que face Quevilly Rouen Métropole, Moustapha Name a joué son meilleur match sous le maillot du PFC, mais on en était pas si loin. Infranchissable dans la sentinelle de son équipe, il a terminé la rencontre avec 97 ballons touchés, 91% de passes réussies, 17 passes en profondeur, dont 13 arrivées à bonne destination, 5 dribbles réussis sur 5 tentatives, 9 duels remportés sur 10, 3 tacles… C’était vraiment du très très grand Name.

Badou Ndiaye

Pape Alioune Ndiaye a signé un retour gagnant dans le Championnat de Turquie. Titulaire contre Giresunspor dimanche, dans le cadre de la 1re journée de Süper Lig, le milieu de terrain de 31 ans a été d’une bonne efficacité pour la victoire d’Adana Demirspor (3-2). Son engagement dans le jeu lui a même valu un carton jaune logique dans l’heure de jeu. PAN a été l’un des joueurs ayant touché le plus de ballons dans cette rencontre (67). Il a remporté la plupart de ses duels (11 duels remportés sur 18), réussi 5 de ses 6 tentatives de dribbles, 2 interceptions de sa part, 3 tacles. Avec Gökhan Inler, Badou Ndiaye est bien parti pour former une des meilleures sentinelles de la Süper Lig cette saison.

Krépin Diatta

Strasbourg – AS Monaco, c’est un match qui va forcément faire beaucoup de bien à Krépin Diatta. Après 9 mois de galère, comme il aime le souligner depuis son retour de blessure, le milieu de terrain de 23 ans a profité d’une titularisation peu attendue pour démontrer de quoi il est toujours capable. Il a été peu vu dans les 30 premières minutes, avant d’être décisif d’une manière extraordinaire. Krepinho s’est mis en évidence en ouvrant le score dans cette rencontre d’une volée splendide du droit. Il a manqué de peu d’inscrire un doublé en seconde période, mais il s’est perdu dans son duel face au gardien du Racing Club Strasbourg Alsace, Matz Sels.

Iliman Ndiaye

Contre Watford, à l’occasion de la 1re journée, ses étincelles n’avaient pas suffi pour éviter la défaite de Sheffield United. Mais face à Millwall samedi, Iliman Ndiaye est revenu à plus de réussite. A peine 7 minutes au Bramall Lane, il ouvrait le score du match et son compteur but de la saison. Serein et calme, il transformait parfaitement une superbe passe de Wes Foderingham, gardien de but des Blades. Derrière, il a eu les opportunités pour scorer à nouveau mais n’y parviendra pas. Un bon match de sa part qui devra le faire gagner plus de confiance.

Alioune Ndour

A 24 ans, il est incontestablement la révélation actuelle en Eliteserien, le Championnat de Première Division de Norvège. Alioune « Badou » Ndour, c’est déjà 8 buts et 4 passes décisives – soit le 4e joueur le plus décisif du Championnat – en 16 matchs, tous en tant que titulaire. La dernière en date de ses excellentes prestations avec Haugesund : dimanche dernier. Alors que son équipe recevait Jerv, l’avant-centre sénégalais a pris les clés du match dès la 3e minute en délivrant une magnifique passe décisive à Bilal Njie. En fin de match, il remet ça pour Martin Samuelsen qui mettait son équipe à l’abri (3-1).

Sadio Mané

L’aventure de Sadio Mané au Bayern Munich a démarré en trombe, en tout cas en termes l’efficacité. Il lui suffit seulement quelques ballons pour faire trembler les filets. Contre Francfort vendredi dernier, en ouverture de la Bundesliga, l’ancien attaquant de Liverpool n’a pas connu sa meilleure version mais il a quand même était important dans plusieurs séquences de jeu de son équipe pour participer à une écrasante victoire de 6 à 1. Il est d’ailleurs l’auteur du 3e but du Bayern Munich dans cette rencontre, son 3e en Bavière.

Habib Diallo

Contre l’AS Monaco samedi, il aurait pu être le héros du match en inscrivant un doublé et permettre à son équipe d’arracher le point du nul mais l’arbitre en a décidé autrement. Très en vue offensivement, l’attaquant sénégalais du Racing Club Strasbourg Alsace a relancé son équipe en seconde période grâce à une belle tête au second poteau. Puis dans l’ensemble, il a été remuant et disponible. Ce match-là représente sans doute les raisons pour lesquelles les dirigeants du Racing ne comptent pas se séparer de lui.

L’équipe type de la semaine des Sénégalais en Europe

