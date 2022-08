Nouveau coéquipier de Sadio Mané au Bayern Munich, Kingsley Coman est revenu sur l’arrivée de l’attaquant sénégalais cet été.

Incontestablement, Sadio Mané reste encore un des meilleurs joueurs de sa génération. Par où il est passé, ses équipes respectives se sont appuyées sur lui pour marquer leur empreinte. Maintenant, c’est au Bayern Munich que l’attaquant sénégalais devra imposer sa patte. Ce qu’il a commencé bien à faire en marquant deux buts lors de ses deux premiers matchs et en étant proche de ses nouveaux coéquipiers. Justement, pour Kingsley Coman, il y a un sentiment particulier d’évoluer aux côtés du double Ballon d’Or Africain.

« Je pense que c’est vraiment incroyable. Je suis un compétiteur et je veux vraiment que nous ayons la meilleure équipe possible. C’est l’un des meilleurs à notre poste, à mon poste d’ailier ou d’attaquant. En jouant avec ce genre de joueur, vous pouvez beaucoup vous améliorer, ils peuvent vous apprendre beaucoup. Je sais vraiment que nous pouvons tous grandir ensemble en tant que personnes et en tant qu’équipe également », a avancé l’ailier français dans un entretien avec le Mail Sport.

Puis d’ajouter : « Je vise aussi à être l’un des meilleurs, donc Sadio Mané est définitivement quelqu’un sur qui je regarde, mais aussi, en même temps, de l’aider parce que je veux qu’il soit dans les meilleures conditions pour aider l’équipe. Je sais que lorsque vous venez d’arriver dans une équipe, peu importe votre grandeur, vous devez vous installer et c’est toujours plus facile lorsque les gens vous aident. »

