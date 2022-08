Auteur d’un sublime but lundi face à West Brom, Ismaïla Sarr n’a pu offrir la victoire à Watford (1-1). L’attaquant sénégalais a manqué un penalty qui aurait été décisif.

Ce lundi, en clôture de la 2e journée du Championnat d’Angleterre de Deuxième Division, Watford se déplaçait au Stade The Hawthorns pour défier West Bromwich Albion. Mais au bout d’une rencontre très âprement disputée, les Hornets n’ont pu enchaîner une deuxième victoire d’affilée, après le succès face à Sheffield United il y a une semaine (1-0).

Pourtant, les choses avaient plutôt bien démarré pour les hommes de Rob Edwards qui menaient au score après 12 minutes de jeu. Ce, grâce à un sublimissime but d’Ismaïla Sarr. L’attaquant sénégalais de 24 ans, auteur d’une passe décisive lors de la 1re journée, ouvrait son compteur but de la saison sur une inspiration géniale depuis le milieu de terrain.

ISMAÏLA SARR A DE L’INSPIRATION 🤯🤯🤯 LE BUT ABSOLUMENT SENSATIONNEL QU’IL VIENT DE MARQUER FACE À WEST BROM 🔥🇸🇳 #WBAWAT pic.twitter.com/VTx7bIAqbU

Mais juste avant la pause, Karlan Grant remettait les pendules à l’heure pour les Baggies. En seconde période, Watford a eu l’occasion de reprendre l’avantage en obtenant un penalty par l’intermédiaire d’Ismaïla Sarr. Mais le Champion d’Afrique, qui a voulu se faire justice lui-même, a buté sur David Button, qui se rattrape d’une part après son erreur sur le but concédé par WBA.

Watford est donc 5e au classement.

It ends level at The Hawthorns.#WatfordFC pic.twitter.com/Z7NegZxcx0

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 8, 2022