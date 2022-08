Le Tottenham Hotspur Stadium et ses supporters ne connaîtront pas de sitôt les premiers pas dans le Championnat anglais de leur nouvelle pépite Pape Matar Sarr. En effet, Antonio Conte a décidé de se passer des services du jeune milieu de terrain sénégalais pour la première journée de Premier League, ce samedi face à Southampton (14h00 GMT).

S’il pouvait être attendu parmi les remplaçants, l’ancien joueur du FC Metz ne figure finalement pas sur la feuille de match du technicien italien. La conséquence d’une très forte concurrence dans le secteur du milieu de terrain des Spurs. D’ici la fin du mercato estival, le joueur de 19 ans pourrait bien envisager de repartir en prêt afin de gagner en temps de jeu.

À l’instar de Pape Matar Sarr à Tottenham, un autre jeune footballeur sénégalais arrivé cet été ne figure pas dans la feuille de match de Southampton. Il s’agit de l’avant-centre Sékou Mara. L’ancien joueur de Bordeaux n’a pas été retenu par Ralph Hasenhüttl pour défier les Spurs. En revanche, Ibrahima Diallo est bien présent pour cette rencontre. Mais il démarrera sur le banc des remplaçants des Saints.

Our first team of 22/23 ✊ pic.twitter.com/hk8oxGuPm3

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2022