Le Champion d’Afrique en titre ne pouvait pas rater le rendez-vous 2022. Les Lions l’ont fait de la plus belle des manières avec une victoire à domicile.

Sans surprise, le Sénégal a éliminé le Cameroun de la course des éliminatoires pour la CAN 2022. Dominants à l’aller avec une large victoire (9-1), les Lions du sable n’ont pas tremblé au retour (7-3). Un cumul de 16 buts inscrits et 4 encaissés !

Dès la 3e seconde de jeu, Jean Ninou Diatta qui a réussi le doublé a donné le ton. Le Sénégal a marqué son empreinte durant le premier tiers (3-0). Ce ne fut pas un match facile pour les coéquipiers de Raoul Mendy qui n’a pas pris part à la rencontre. Les Camerounais ont dominé leur deuxième tiers avec deux buts inscrits et 1 encaissé. Ils ont réussi à marquer à trois reprises durant la rencontre. Même l’entrée en jeu du capitaine Al Seyni Ndiaye qui a pris la place d’Ousseynou Faye n’a pas freiné leurs ardeurs.

Il a fallu rester solide jusqu’aux bouts même avec les buts de Seydina Issa Laye Sene, Seydina Mandione Laye Diagne, le doublé d’Amar Samb, Souleymane Coly qui ont donné du plaisir au public venu nombreux supporter les Lions sur la plage de Diamalaye.

Le Sénégal réussit encore une belle prestation qui démontre sa suprématie dans le continent. Il faudra confirmer au Mozambique pour remporter la 7e étoile. Pour le moment, les hommes de Mamadou Diallo sont qualifiés pour une 10e fois à la CAN.

wiwsport.com