En quête perpétuelle d’un attaquant cet été, la Salernitana s’est positionné pour la signature d’Habib Diallo.

Première non relégable de Serie A la saison dernière, la Salernitana n’entend pas revivre un tel scénario dans cette nouvelle campagne. De ce fait, les Grenats se sont bien décidés de se renforcer au cours de ce mercato estival, plus précisément au poste d’attaquants. Et l’entraîneur Davide Nicola ne manque pas de cibles.

Après avoir essuyé un échec dans le dossier Boulaye Dia, qui ne souhaiterait pas encore rejoindre le club italien, le technicien de 49 ans vise désormais un autre attaquant sénégalais. Et, si l’on en croit aux dernières informations du journaliste italien de Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, celui-ci n’est autre qu’Habib Diallo.

La Salernitana négocierait déjà avec le Racing Club Strasbourg et aurait présenté une première offre. Cependant, le club alsacien aurait refusé la première approche de son homologue italien. Les négociations entre les deux formations devraient alors se poursuivent durant les prochains jours pour espérer trouver un accord.

En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir, Habib Diallo (27 ans), encore sous contrat jusqu’en juin 2025, va bien démarrer la saison avec Strasbourg. Arrivé l’été 2020 en provenance du FC Metz pour 10 millions d’euros, le Champion d’Afrique a joué 65 matchs avec le RCSA, marqué 21 buts et délivré 5 passes décisives.

wiwsport.com