Il a crié partout son amour pour le Sénégal. Sadio Mané, en plus, d’être la star de son pays, contribue à son développement au point de d’être plébiscité par son ancien entraîneur, Jürgen Klopp, à la tête du Sénégal.

Véritable idole dans son pays, Sadio Mané est considéré comme l’un des meilleurs joueurs sénégalais de tous les temps. Le nouveau joueur du Bayern Munich qui a offert le Sénégal sa première étoile porte très haut les couleurs de sa nation. De quoi recevoir les louanges de son ancien entraîneur Jürgen Klopp. Le technicien allemand affirme même que le Lion pourrait devenir le Président de la République du Sénégal s’il le souhaitait.

« Sadio Mané donne tout au Sénégal. Il a construit des hôpitaux et aidé son pays. Il a permis au Sénégal de remporter sa première Coupe d’Afrique des Nations. Il est le héros national. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations, meilleur joueur de la CAN, ballon d’Or africain de l’année, il a marqué le tir au but décisif et d’autres buts très importants. À l’heure actuelle, il pourrait probablement devenir président du Sénégal s’il le voulait », a t-il déclaré au micro de Canal plus.

