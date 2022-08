Sans surprise, le Monténégro s’est imposé même si le Sénégal a amélioré son efficacité en seconde période. A la mi-temps de cette deuxième sortie en Coupe du Président, les Lioncelles comptaient 8 buts contre 17 encaissés.

L’adversaire a réussi 11 buts en contre-attaque, 69% de taux de frappe, une très bonne ligne de gardiens de Marija Marsenić (14 arrêts sur 29 tentatives) et Aleksandra Bazovic (trois sur huit), et un quatuor offensif qui a été couronné de succès. Nada Micevski (sept buts), Ivana Vujadinovic (cinq) et Katarina Sutovic et Jelena Vukcevic (quatre chacune) rapporte le site officiel de la compétition.

Pour le Sénégal, Sira Kebe a encore été convaincante. Elle a marqué sept fois et reste dans le top 30 de la liste des meilleures buteuses. Même Theresimia Gomis, qui a marqué trois fois aujourd’hui, est dans le Top15. Notons que la gardienne Nguenar Cissé a été remplacée par Amy Ndiaye suite à une blessure au visage.

Dans le groupe I de la Coupe du Président, le Monténégro est toujours leader avec 6 points. Le Sénégal reste à la deuxième place avec 2 points à égalité avec l’Algérie qui a perdu face à l’Ouzbekistan (2pts) qui obtient sa première victoire durant cette compétition (52-39).

wiwsport.com