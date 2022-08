Plusieurs millions de francs CFA sont annoncés en guise de subvention aux clubs de l’Elite One de la part de la Fécafoot au cours d’une concertation jeudi à Yaoundé qui s’est tenue au siège de la fédération entre le Président de la FECAFOOT Eto’o et les promoteurs de clubs du championnat.

Le comité exécutif de la Fécafoot a eu une rencontre avec les promoteurs de clubs du championnat MTN Elite One et de fortes décisions ont été annoncées. En effet, chaque équipe percevra une subvention de 48 millions de FCFA, a annoncé le Président de la FECAFOOT. Dans cette enveloppe, la somme de 5 millions de FCFA sera allouée à chaque club pour la création d’une équipe de jeunes U15 et U17.

Le champion du Cameroun pour la saison 2022/2023 recevra une enveloppe 50 millions de FCFA pour le titre et une autre de 50 millions de FCFA pour la participation à la ligue des champions, soit un total de 100 millions de FCFA .

Le démarrage du championnat est prévu le 15 octobre 2022 et s’achève en avril 2023.

La trêve de tous les championnats interviendra avant la Coupe du monde, le 7 novembre plus précisément. La reprise est prévue le 7 janvier 2023.

La Coupe du Cameroun sera lancée en mars 2023 et la date de la finale proposée pour le mois de mai 2023.

Le trophée des champions (avec un Show à l’américaine) qui opposera le vainqueur du championnat au vainqueur de la coupe aura lieu le 12 octobre 2022.

La tenue d’une cérémonie de ballon d’or qui va primer les meilleurs joueurs des championnats camerounais.

Sur le plan purement sportif, la formule du championnat en deux sous poules sera maintenue. 11 équipes par poule, les deux dernières de chaque poule seront reléguées.

Les play-offs se dérouleront en formule du championnat. Le lieu sera déterminé par le Président de la fédération.

