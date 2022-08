Sadio Mané s’intègre pleinement. Arrivé cet été après une belle aventure de six saisons à Liverpool, l’attaquant sénégalais réussit ses débuts avec le Bayern Munich. En deux matchs officiels, il a déjà marqué deux buts. Après sa première réalisation contre le RB Leipzig en finale de la Supercoupe d’Allemagne, il a récidivé vendredi soir face à Francfort (6-1), en ouverture de la Bundesliga.

Visiblement ravi de sa prestation mais également de celle de l’ensemble de ses partenaires, Sadio Mané est allé fêter la victoire avec les quelques supporters bavarois qui étaient dans les gradins du Deutsche Bank Arena. Dans une belle ambiance, on le voit s’approcher des fans, reprenant le haut-parleur pour chanter avec eux. Des images qui démontrent que le Lion s’intègre comme chez-lui.

Mané's at home already with the @FCBayernEN fans! 📢🏠🙌#MD1 | #Bundesliga pic.twitter.com/jBbYcRKkr9

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 5, 2022