Le mercato n’est pas terminé, donc, forcément, la liste n’est pas exhaustive. Mais au démarrage de la nouvelle saison de la Süper Lig turque, un nombre considérable de Sénégalais évolue parmi les 20 clubs engagés.

Depuis maintenant quelques années, le Championnat de Première Division de Turquie sonne l’accent sénégalais. Encore une fois, jusque-là dans ce mercato estival, quelques mouvements de transferts concernant des internationaux sénégalais ont été notés. Et donc, tout en attendant la fin de la période de transferts et de possibles nouvelles arrivées, pas moins de neuf Lions seront présents au coup d’envoi de la Süper Lig, prévu ce vendredi 5 juillet avec la rencontre entre le promu İstanbulspor et le Champion sortant Trabzonspor.

À ADANA DEMIRSPOR

Pour sa deuxième campagne consécutive en Süper Lig, Adana Demirspor, 9e la saison dernière, comptera sur les services de deux internationaux sénégalais du nom de Joher Khadim Rassoul et Pape Alioune Ndiaye. Le défenseur de 26 ans évolue dans cette équipe depuis 2019 et, comme sa formation, il enchaîne une deuxième saison en Première Division de Turquie. Au cours du précédent exercice, il a disputé 25 matchs. Cet été, Joher Rassoul a été rejoint par Pape Alioune Ndiaye qui, après une saison à l’ARIS Salonique, revient dans un Championnat qu’il connaît bien.

À ALANYASPOR

Après avoir fini au pied d’une place qualificative en Coupe d’Europe avec une 5e position la saison dernière, Alanyaspor entend sans doute jouer encore les trouble-fêtes aux principaux cadors du Championnat pour ainsi faire mieux qu’en 2021-2022. Pour y parvenir, la formation désormais entraînée par le jeune technicien italien Francesco Farioli pourra encore compter sur son Champion d’Afrique Famara Diédhiou. Arrivé libre dans cette équipe lors du mercato estival de la saison dernière, l’attaquant de 29 ans aura inscrit 11 buts en 26 matchs de Championnat.

À ANTALYASPOR

Septième la saison dernière, Antalyaspor s’est plutôt bien renforcé lors de ce mercato estival pour tenter de faire mieux durant cette nouvelle campagne. Nommé entraîneur de cette équipe à seulement 33 ans après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle en fin de saison, Nuri Sahin pourra compter sur un Sénégalais pour débuter dans cette nouvelle aventure d’entraîneur. En effet, le milieu de terrain offensif Alassane Ndao est de retour à Antalyaspor après avoir passé la seconde partie de saison dernière dans cette même formation. Auteur de 3 buts et autant de passes décisives avec Antalyaspor la saison dernière, l’ancien de Dakar Sacré-Cœur est de nouveau prêté par Al-Ahli Saudi.

À KARAGÜMRÜK

Il sera forcément l’une des recrues les plus attendues dans le Championnat de Turquie cette saison. D’autant plus encore qu’il sera entraîné par celui qui n’a plus besoin d’être présent : l’Italien Andrea Pirlo. Après une dernière saison sans à Galatasaray, celle-ci particulièrement marquée par une longue blessure, Mbaye Diagne (30 ans) est arrivé à Fatih Karagümrük cet été pour relever le défi, montrer qu’il peut encore être important et espérer une place en Coupe du Monde. Huitième la saison dernière, Karagümrük compte forcément sur un grand Mbaye Diagne pour espérer faire mieux.

À GAZIANTEP

Il devient un habitué, l’un des joueurs phares du Championnat de Turquie depuis trois saisons. En tout cas, l’un des défenseurs les plus brillants. Par ailleurs, vice-capitaine de Gaziantep, El Hadji Papy Mison Djilobodji entame sa quatrième saison avec cette tunique. À 33 ans, l’ancien joueur de l’ASC Saloum dispose d’un beau bagage en Süper Lig puisqu’il y compte 99 matchs, 13 buts et 4 passes décisives. Mais pour cette saison, Djilo espère sans doute vivre meilleure chose que durant la précédente quand son équipe bataillait jusqu’au bout pour terminer 15e du classement et se maintenir.

À KASIMPASA

Onzième du dernier exercice, Kasımpaşa mise sur un meilleur Mamadou Fall pour espérer mieux cette saison. L’attaquant sénégalais de 30 ans, qui a passé pas moins de 10 saisons au Sporting Charleroi, en Belgique, est arrivé en Turquie lors du mercato hivernal de 2021-2022. S’il a mis du temps à s’imposer dans cette équipe de Kasımpaşa, il a eu plus de régularité en fin de saison dernière en étant titulaire lors des 6 dernières journées pour finir l’exercice avec 3 buts et 2 passes décisives en 17 matchs. Des statistiques qu’il compte sans doute parfaire.

À KAYSERISPOR

Quatorzième la saison dernière et finaliste de la Coupe de Turquie, Kayserispor sort d’un exercice 2021-2022 plutôt abouti. Cela avec notamment les prestations remarquables et remarquées de Mame Baba Thiam. Arrivé de Fenerbahçe l’été 2021, l’ailier gauche de 29 ans, qui compte 78 matchs pour 28 buts et 13 passes décisives dans le Championnat de Première Division de Turquie, a vite montré de quoi il était capable. Souvent avec le brassard de capitaine – qu’il brandira encore plus cette saison -, le Champion d’Afrique aura marqué 11 buts et délivré 5 passes décisives. Il souhaitera forcément garder ses prestations ou les parfaire d’ici novembre pour espérer aller à la Coupe du Monde.

À ANKARAGÜCÜ

Il sera sans doute l’une des principales attractions dans le Championnat de Turquie cette saison. Recruté par Ankaragücü pour 500 000 euros cet été, Lamine Diack sort d’un excellent exercice 2021-2022 sous les couleurs de Tulazspor en Deuxième Division, avec 2 buts et 3 passes décisives en 34 matchs. Après le FC Shkupi, en Macédoine du Nord, puis la D2 de Turquie, le milieu de terrain défensif de 21 ans, ancien pensionnaire de l’Académie Foot Darou Salam de Dakar, fera le grand saut en Süper Lig et y espère laisser de bonnes impressions afin surtout d’aider le nouveau promu est se maintenir dans l’élite.

