Il aura marqué la NBA Summer League qui a pris fin le 17 juillet passé sans convaincre les Cavaliers pour rester dans leur roster. Amar Sylla prend encore la direction de l’Espagne pour la saison 2022-2023.

Le joueur de 20 ans s’est engagé pour la saison à venir avec la formation Verdiblanco, le Real Betis de Seville. Amar Sylla vient de boucler une deuxième expérience avec la NBA Summer League avec les Cavaliers après celle avec Magic d’Orlando. Avec Cleveland, l’ailier fort qui joue aussi comme pivot a disputé 5 matchs pour une moyenne de 18,9 minutes, 10,2 points, 1,8 en rebonds offensifs et 2,2 en rebonds défensifs.

Né le 1er octobre 2001, il mesure 2m05 et a été formé au Seed Academy à Thiès avant de rejoindre l’Espagne notamment le centre de formation du Real Madrid en 2017. Avec l’équipe B, Il remporte le titre de champion d’Espagne junior 2019 et la finale de l’Euroligue Junior. Lors de la saison 2018-2019, avec la réserve du Real Madrid, il a disputé 25 matchs en Ligue EBA avec 12,3 points et 7,8 rebonds par match.

Avec Filou Oostende en Lituanie la saison passée, il a marqué 11,6 points, fait rebondir 7,6 ballons, effectué 1,9 passes décisives, bloqué 2,2 tirs adverses et récolté 17,2 points utilitaires en 29 minutes et 30 matchs. Il y a aussi remporté la Ligue et la Coupe de Belgique.

Notons aussi qu’il fait partie du groupe des Lions convoqués par Desagana Diop pour la préparer la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Elle se jouera du 26 au 28 août prochain à Tunis.

📣 OFICIAL | El interior senegalés Amar Sylla firma por el #CoosurBetis por una temporada 🖊️🆕 ¡Bienvenido a tu nueva casa! 😃👋🏻 ➡️ https://t.co/6YAPyGMGsO#LigaEndesa pic.twitter.com/KLQqLOJLin — Coosur Real Betis (@RealBetisBasket) August 4, 2022

