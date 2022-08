Avec deux athlètes engagés aux 5èmes Jeux de la Solidarité islamique (JS) prévus du 8 ou 18 août prochain à Konya (Turquie), le tir sportif sénégalais compte ainsi foire mieux que lors de la précédente édition en Azerbaïdjan où l’unique pistolet de Sinna Niang n’avait guère tonné. Seulement le contexte d’avant Konya n’est pas favorable au skeet-ball-trap local.

Si, en Italie où elle est basée, Chiara Costa a la possibilité de s’en traîner et de se préparer au fusil en direction de ces 5s JSI, tel n’est pas le cas pour l’autre Lion retenu pour l’expédition turque. En effet, Clément Fakhoury est privé de stand de tir depuis février passé suite à la fameuse affaire des terrains alloués aux footballeurs vainqueurs de la CAN 2021 au Cameroun. Et ces parcelles en question se situent pour la plupart dans le périmètre même du stand de tir sis École des officiers de la Gendarmerie de Ouakam.

Du coup, ce stand n’est plus d’actualité. Une situation qui indispose le tir sportif sénégalais et surtout Clément Fakhoury appelé à défendre les cou leurs nationales à Konya sous peu.

Le DTN, Claude Dalmeida plante le déco r: «Chiara a la possibilité de s’entraîner et de se préparer. Tel n’est pas le cas de Fakhoury avec cette situation que nous connaissons. N’empêche, on compte débarquer en Turquie quelques jours avant la compétition pour permettre à Clément d’avoir un peu d’entraînement et de sensations avec son expérience. Mais c’est tout de même très compliqué. »

À Konya, les chances de médailles sénégalaises seront plus grandes dans l’épreuve en skeet-ball-trap mixte où les pays engagés ne sont pas nombreux. En revanche, dans l’épreuve individuelle du skeet, la concurrence s’annonce plus rude pour les deux Lions inscrits.

Avec Record