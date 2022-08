Malgré la piste chaude d’Amadou Onana, Everton n’en démord toujours pas pour Idrissa Gueye. Selon les informations de The Times reprises par le 10 Sports, Lampard insisterait pour l’international sénégalais.

A en croire les informations de The Times, Everton serait confiant quant aux capacités du club de la Mersey d’à la fois recruter Amadou Onana, en prenant de vitesse West Ham également intéressé par le joueur du LOSC, ainsi qu’Idrissa Gueye. Le plan de Frank Lampard serait de renforcer son entrejeu à Everton et les venues d’Onana et de Gueye seraient attendues par la légende de Chelsea. Le dossier Amadou Onana ne refroidirait en rien les ardeurs des Toffees pour le milieu de terrain du PSG.

Ce jeudi, L’Equipe a confirmé la volonté de Luis Campos de recruter un autre milieu de terrain, malgré les arrivées de Vitinha et prochainement Renato Sanches, avant la clôture du mercato estival. Un renfort éventuel qui pourrait accélérer le choix de libérer Gana Gueye toujours enclin à rester au PSG.

wiwsport.com