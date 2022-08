La Premier League fera son retour ce week-end avec la première affiche qui opposera Crystal Palace à Everton, mais bien Cheikhou Kouyaté ait quitté les Eagles, les Lions ne seront pas en reste pour cette saison.

Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly seront dans les rangs de Chelsea alors que Pape Matar Sarr est encore avec Tottenham. Un autre champion d’Afrique, le plus ancien du championnat, Nampalys Mendy sera en lice avec Leicester City. On aura aussi comme binationaux Moussa Niakhaté (Nottingham Forest), Sékou Mara (Southampton) et Ibrahima Diallo (Southampton) qui s’engagent pour cette nouvelle saison 2022-2023.

Kalidou Koulibaly (Chelsea)

Quitter Naples pour un autre club n’était pas un fait qu’on attendait forcément de Kalidou Koulibaly pour cet été. Mais le capitaine des Lions s’est finalement séparé des Azzuri pour rejoindre Chelsea. A 32 ans, le champion d’Afrique s’engage pour un nouveau chapitre dans sa carrière. Ce week-end, Koulibaly, devant Edouard Mendy, entamera officiellement sa saison avec les Blues. Pour ce match d’ouverture face à Everton, au Goodison Park, Kalidou Koulibaly devrait être titulaire. Déjà lors des matchs de préparation, le défenseur sénégalais avait reçu les éloges de son coach allemand, Thomas Tuchel pour sa première apparition.

Edouard Mendy (Chelsea)

Edouard Mendy se dirige vers sa troisième saison en Premier League et s’affirme de plus en plus comme le numéro dans les cages. Après avoir été champion d’Europe, champion d’Afrique, et Meilleur Gardien du monde FIFA, la pression ne sera pas la moindre sur les épaules du portier sénégalais. Il devrait tout de même réussir une bien meilleure saison que la défunte maintenant qu’il a Kalidou Koulibaly devant lui comme en sélection nationale. Sera-t-il élu meilleur gardien de Premier League pour la première fois en fin de saison ? Il a tout le potentiel nécessaire pour passer devant Alisson, Ederson ou encore De Gea.

Nampalys Mendy (Leicester City)

Le milieu de terrain des Lions sera sans doute le Sénégalais le plus ancien cette saison en Premier League. En effet, Nampalys Mendy s’engage dans sa septième campagne avec les Foxes depuis son arrivée en 2016 en provenance de Nice. Le milieu de terrain, souvent en difficulté avec Rodgers, a retrouvé du temps de jeu dans l’entrejeu des pensionnaires de King Power Stadium. A quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, Nampalys devra s’imposer plus que les saisons précédentes notamment avec son temps de jeu. Lest Lions auront besoin d’un Nampalys Mendy en forme et compétitif.

Pape Matar Sarr (Tottenham)

Transféré à Tottenham depuis l’été dernier mais reprêté au FC Metz, Pape Matar Sarr sera sans doute le plus jeune sénégalais à évoluer en Premier League cette saison. Le jeune milieu de terrain des Lions est encore lié à un prêt au Milan AC, mais Conte avait promis que la meilleure décision sera prise pour son avenir immédiat. Convaincra-t-il les dirigeants Spurs à le garder cette saison ? Ou privilégierait-il le temps de jeu pour retourner en prêt dans un autre club ? L’entrejeu fourni de Tottenham ne garantit pas une place de titulaire pour Pape Matar Sarr, mais son talent précoce pourrait plaider pour qu’il reste chez les Hotspurs.

Ibrahima Diallo (Southampton)

A côté de nos internationaux sénégalais, il faut compter les binationaux tels qu’Ibrahima Diallo, le milieu de terrain de Southampton. Le petit-frère d’Abdou Diallo continue de grandir sous les couleurs des Saints. Après deux saisons en Premier League, Ibou est devenu un habitué de la ferveur et de l’intensité du championnat anglais. Du haut de ses 23 ans, l’ancien Brestois est devenu l’un des espoirs au milieu de terrain de Southampton avec son activité généreuse. Se dirige-t-il vers la meilleure saison de sa carrière avec les Saints ?

Moussa Niakhaté (Nottingham Forest)

Ancien de la Bundesliga, Moussa Niakhaté a déménagé cet été du côté de Nottingham Forest. L’ex-capitaine de Mayence âgé de 26 ans, le Franco-sénégalais qui n’a encore honoré aucune sélection nationale a décidé de rejoindre la Premier League pour sa progression, comme il l’a fait savoir. Promis aux Lions comme le font croire les nombreuses informations sur son choix de pays à représenter. Tout compte fait, il faudra compter et surveiller de près, Moussa Niakhaté en PL cette saison. Il a signé un contrat de 3 ans avec une année optionnelle.

Sékou Mara (Southampton)

A l’image de Moussa Niakhaté, Sékou Mara a rejoint la Premier League cet été en provenance des Girondins de Bordeaux. L’attaquant de 20 ans a signé un contrat de 4 avec les Saints et compte relever le défi de la PL. S’il est compté parmi les grands espoirs à surveiller cette saison, Sékou Mara aura d’abord à s’acclimater du championnat le plus relevé du monde. Pour cet exercice 2022-2023, Mara sera le seul attaquant sénégalais en lice et retrouvera son compatriote Ibrahima Diallo dans le vestiaire de Ralph Hasenhüttl.

