Dans un entretien avec le Wall Street Italia, le Président de Naples s’attaque à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier.

La Coupe d’Afrique des Nations en janvier, Aurelio De Laurentiis déteste. Alors qu’il en compte pour développer son équipe depuis de très longues années, le Président du Napoli ne pense plus accueillir des footballeurs africains jouant la CAN. Á une seule condition… Que cette compétition ne se déroule plus en milieu de saison.

C’est dans un entretien accordé au média économique Wall Street Italia, ce mardi, que le patron des Gli Azzurri a déclaré qu’il ne signerait plus de joueurs africains à moins que ces derniers acceptent de ne pas participer à la CAN. Question de ne plus avoir un problème d’effectif, comme en milieu de saison dernière.

« Je ne signerai plus de footballeurs africains. Je ne le ferai que s’ils renoncent à la Coupe d’Afrique. Nous payons leurs salaires pour que plus tard ils aillent jouer avec les autres… Ou bien ils renoncent à leur droit de participer à la CAN ou alors ils ne seront jamais disponibles entre la CAN et les compétitions d’Amérique du Sud », a lâché ADL.

Les Africains de Naples sont donc avertis. Si la formation entraînée par Luciano Spalletti a perdu le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, parti à Chelsea dans ce mercato, le milieu de terrain camerounais André-Frank Zambo Anguissa et l’attaquant nigérian Victor Osimhen sont toujours joueurs de cette équipe napolitaine.

