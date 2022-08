Youssou, comment est l’état d’esprit du groupe surtout après le tournoi d’Alexandrie en juillet dernier ?

Je pense qu’on a un bon état d’esprit. On bien commencé avec ces retrouvailles pour ce premier jour. Nous avions tous pu rentrer chez nous et revenir avec beaucoup de fraîcheur. Là on va se préparer pendant un mois pour bien entamer les matches en Tunisie. Je pense qu’on va l’aborder comme les autres tournois. Ce n’est pas la première fois qu’on dispute un tournoi de qualification. Peut-être que ce sera un peu différent avec celui-ci parce qu’on a accusé un peu de retard par rapport au Sud Soudan, la Tunisie et le Cameroun. Mais, pour moi, ce n’est pas très important ; le plus essentiel en ce moment c’est de se concentrer sur notre préparation. Faire de bons entraînements pour que tout le monde soit en forme et qu’on aborde ce tournoi match par match.

Que pensez-vous de la prise en main de Ngagne Desagana et de son staff ?

D’abord, nous lui souhaitons la bienvenue parce que c’est son premier jour en équipe nationale. Je pense que c’est un très bon coach, c’est pourquoi il a cette belle notoriété aux États-Unis. Ce qui lui a d’ailleurs valu d’être coach en G-League maintenant. En plus, son intégration ira vite parce qu’il a déjà de bons rapports avec certains joueurs avant de venir. J’espère que ce tournoi sera une belle réussite pour lui.

Pouvez-vous revenir sur vos relations heurtées avec Boniface Ndong qui ne vous a pas épargné lors de ses dernières sorties ?

On lui (Boniface Ndong) souhaite une bonne continuation, parce qu’on a passé du temps ensemble. Et c’était très bien. Malheureusement, dans le milieu professionnel, quand il y a échec, on situe les responsabilités et forcément certains sont blâmés. Mais je lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.

Pourquoi avez-vous signé avec Daegu Kogas Pegasus (Corée du Sud) ?

Au contraire, j’avais beaucoup d’offres en Europe. Mais c’est moi qui ai choisi d’aller en Corée pour explorer d’autres horizons. Voir toutes les opportunités qui s’offrent à moi là-bas. C’était ça, mais jamais je n’avais eu autant d’offres en Europe que cette saison. J’ai toujours voulu évoluer en Asie, donc j’ai signé tout naturellement quand on m’a proposé ce contrat d’une saison.