Après sa belle victoire sur Sokh de Pikine, Franc a ouvertement défié Lac 2 qu’il avait traité de tous les noms, de peureux et promet de le battre si leur combat voit le jour. Mais selon Lac 2, ce combat ne l’intéresse car il vise ailleurs beaucoup plus loin aussi et conseille à Franc de revoir sa communication.