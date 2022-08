Alfred Ndiaye pourrait faire son grand retour sur les pelouses de LaLiga. Le Sénégalais serait proche de Cádiz.

Quoi de mieux pour relancer sa carrière et espérer figurer dans la liste d’Aliou Cissé pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar ? C’est en tout cas une nouvelle qui devrait ravir plus d’un. Trois ans après son départ, Alfred Ndiaye serait proche de faire son grand retour dans le Championnat de Première Division d’Espagne LaLiga.

Parti de Villarreal en direction d’Al-Shabab en Arabie saoudite où il a fait trois saisons, le milieu de terrain international sénégalais (32 ans, 28 sélections, 1 but) devrait s’engager dans les prochains jours avec la formation de Cádiz CF. À en croire les informations de Relevo, le club espagnol négocie avec son homologue saoudien pour la venue d’Alfred Ndiaye.

El Cádiz negocia por Alfred N'Diaye, jugador de Al-Shabab @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 2, 2022

ElDesmarque va un peu plus loin puisque ce média fait savoir que les négociations entre les parties prenantes sont très avancées et que le joueur pourrait même débarquer à l’Estadio Nuevo Mirandilla avant le début du Championnat, prévu dans moins de deux semaines. Ainsi, Alfred Ndiaye, qui a joué 59 matchs en Liga connaîtrait son 4e club espagnol après le Real Betis, Villarreal et Málaga.

