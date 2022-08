C’est la surprise de la liste des joueurs convoqués par Desagana Diop pour préparer la 4e fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde. Lamine Sambe se confie sur son retour.

« Cela fait 2 ans que je ne suis pas venu en sélection. Mais je me tenais prêt car ce retour me tenait à cœur ainsi que ma famille. J’en ai profité pour suivre ce que l’équipe faisait. Je suis vraiment content de réintégrer la Tanière », s’est ainsi que s’est exprimé Lamine Sambe, hier à Marius Ndiaye.

Évoluant à Chalons-Reims, l’arrière n’avait plus porté les couleurs sénégalaises depuis la Coupe du monde 2019 en Chine. Il va profiter de l’absence de Clevin Hannah pour renforcer ce secteur extérieur. E

Du coup, Lamine ne sera pas en terrain inconnu. « J’ai déjà joué avec certains et c’est comme en 2016 quand je venais d’arriver en Equipe nationale. C’est comme une renaissance. Je suis revenu dans le même état d’esprit. C’est plus qu’un rêve. C’est un objectif et on va mettre les moyens pour se qualifier à la prochaine Coupe du monde. On est concentrés sur cet objectif. On a la chance d’avoir presque un mois de travail, plus précisément plus de 2 semaines. On va donc bien travailler et mettre les choses en place ».

Source : le Quotidien