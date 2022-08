Avant son combat vital contre Balla Gaye 2, le 7 Août 2022, Les Arènes passe en revue la carrière de Gris Bordeaux, de A à Z, avec des statistiques à l’appui.

Âgé de 42 ans, Gris officiellement en retraite dans 3 ans

Sur le papier, Ibrahima Ndione dit Gris Bordeaux est né en 1980. En 2022, par conséquent, il a 42 ans. Et comme la limite d’âge fixée par le CNG est de 45 ans, l’actuel chef de file de Fass devra définitivement dénouer le nguimb, au plus tard dans cinq ans, en 2025. A moins que, comme c’est le cas pour Bombardier, il ne bénéficie d’une rallonge de quelque trois ans.

Le fils de Tchicky devra alors se démultiplier pour tenter de terminer en beauté et effacer un long passage à vide.

23 ans de carrière, 11 victoires en 22 combats, un taux de réussite de 50%

Le 3e Tigre de Fass, qui a disputé son premier combat en 1999, est déjà à 23 ans de carrière dans l’arène. En vingt-trois printemps de présence dans le milieu, donc, Gris Bordeaux comptabilise 11 victoires, 9 défaites et 2 sans-verdicts, soit un taux de réussite de 50%. Et, parmi ses plus éclatantes victoires, celles obtenues sur Antoine Bakhoum, Eumeu Sène, feu Tyson Jr, Lac 1 et Bombardier. Il a néanmoins été battu, entre autres, par Abdou Diouf, Kadd Gui, Baboye, Yékini, Modou Lô et Balla Gaye 2.

16 lutteurs différents croisés en 20 combats

Même s’il a disputé 20 combats, Gris Bordeaux, pour avoir lutté contre certains adversaires deux voire trois fois, a affronté 16 lutteurs différents. Le prochain adversaire de Balla Gaye 2 a affronté deux ou trois fois Eumeu Sène, Modou Lô, Baye Mandione et Samba Diagne. Les seize lutteurs qu’il a rencontrés sont Samba Diagne, Mbaye Diouf, Mbaye Dione, Antoine Bakhoum, Khadim Ndiaye 2, Eumeu Sène, Tyson Jr, Lac de Guiers 1, Bombardier, Baye Mandione, Abdou Diouf, Kadd Gui, Baboye, Yékini, Modou Lô et Balla Gaye 2.

Huit années blanches en 23 ans de carrière

À ses débuts en 1999, le 3e Tigre de Fass a enchaîné les combats, en disputant au moins un par saison jusqu’en 2004. Cependant, en 2004-2005, Gris va connaitre sa première année blanche. En 2009-2010, il connaitra une nouvelle année blanche au moment où, pourtant, il était l’un des lutteurs les plus sollicités de l’arène.

Aussi, Gris ne luttera pas pendant les saisons 2012-2013, 2013-2014, 2016-2017. Et depuis son dernier combat le 31 mars 2018, contre le même Balla Gaye 2, il n’a plus renoué le nguimb. Soit trois saisons blanches de rang.

Au total, donc, Gris Bordeaux est resté huit saisons sans disputer le moindre combat.

22 combats en 23 ans : en moyenne 0,9 combat par an

En l’espace de vingt-trois années dans le milieu, Gris Bordeaux a disputé vingt-deux combats, réalisant ainsi une faible moyenne de 0,9 combat par saison de lutte. En effet, bien qu’il ait eu l’opportunité de disputer deux combats pendant les années 1999, 2000 et 2006, Gris Bordeaux a été fortement handicapé par les nombreuses années blanches.

2006 : année référence

S’il y a une année à partir de laquelle la carrière de Gris Bordeaux a commencé à prendre une toute autre tournure, c’est bien en 2006. En effet, alors qu’il revenait d’une saison blanche 2004-2005, la présente tête de file de Fass a éclaboussé 2006 de son talent et de sa fougue.

Après une victoire acquise de haute lutte devant feu Tyson Jr, le 05 mars 2006, il dominera facilement Lac de Guiers 1 (17 décembre de la même année). A partir de ce moment, plus rien ne lui empêchait d’accéder à la Cour des grands en commençant par Bombardier qu’il fera chuter le 22 juillet 2007.

Yékini, Modou Lô, Balla… depuis 2007, les VIP lui résistent

Justement depuis cette victoire sur le B52 de Mbour, Gris Bordeaux a du mal à s’imposer dans le cercle restreint des VIP de l’arène. En effet, après Bombardier, le 3ème Tigre de Fass a courbé l’échine devant deux ténors, Baboye et Yékini, respectivement le 09 mars 2008 et le 26 juillet 2009 même si ces deux défaites ont été concédées grâce à la règle dite à problèmes des « 4 appuis ».

Il retrouvera quelque peu le sourire avec des succès devant Baye Mandione et Tyson. Mais se montrera impuissant devant les VIP Eumeu Sène, Modou Lô et Balla Gaye 2.

Dernière victoire en 2015 : 7 ans sans victoire

La dernière victoire de Gris Bordeaux remonte au 3 mai 2015, quand il s’imposait devant Tyson, dont c’était d’ailleurs l’ultime combat dans l’arène. Depuis, le grand frère de Gris 2 a perdu ses deux combats contre Modou Lô (31 juillet 2016) et Balla Gaye 2 (31 mars 2018).

Une seule victoire en huit ans, deux défaites et quatre saisons blanches (2016-2017, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021), il y avait certainement mieux à faire pour Gris Bordeaux, que d’aucuns considèrent comme le Tigre de Fass le moins performant et spectaculaire, après Mbaye Guèye et Tapha Guèye.

08 août 2010 : la consécration avec la couronne de 3e Tigre

A l’occasion du jubilé de Moustapha Guèye, le 08 août 2010, au stade Demba Diop, l’homme aux 43 combats (25 victoires, 10 défaites, 07 nuls pour 1 sans verdict) venait de laisser sa chaise à celui qui est devenu le 3e Tigre de Fass, en l’occurrence Gris Bordeaux. Avec le « sabador mythique » qu’il venait d’hériter de Mbaye Guèye puis de Tapha Guèye, Gris Bordeaux avait le devoir et l’obligation de maintenir le flambeau allumé par les Faga 1 et 2, Mame Gorgui Ndiaye, Mbaye Cissé entre autres. Ce qui ne semble pas être encore le cas, au vu de ses résultats plus que mitigés.

Palmarès Gris Bordeaux

11 victoires

Samba Diagne (15 mai 1999) à Walo

Mbaye Diouf (12 octobre 1999) à Iba Mar Diop

Mbaye Dione (01 janvier 2000) à Iba Mar Diop

Antoine Bakhoum (12 mai 2001) à Iba Mar Diop

Khadim Ndiaye 2 (18 février 2002) à Iba Mar Diop

Eumeu Sène (28 Novembre 2003) à Demba Diop

Feu Tyson Jr (05 mars 2006) à Demba Diop

Lac de Guiers 1 (17 décembre 2006) à Demba Diop

Bombardier (22 juillet 2007) à Demba Diop

Mandione (1er janvier 2012) à Demba Diop

Tyson (3 mai 2015) à Demba Diop

09 défaites

Samba Diagne (25 Juillet 1999)

Abdou Diouf (12 avril 2000)

Kadd Gui (02 septembre 2004) à Iba Mar Diop

Baboye (09 mars 2008) à Demba Diop

Yékini (26 juillet 2009) à Demba Diop

Eumeu Sène (6 mars 2011) à Demba Diop

Modou Lô (15 juillet 2012) à Demba Diop

Modou Lô (31 Juillet 2016) à Demba Diop

Balla Gaye 2 (31 Mars 2018) à Léopold Sédar Senghor

2 sans-verdicts

Samba Diagne (11 février 2001)

Baye Mandione (29 février 2004)

