La 57ème édition de la journée du cheval, dotée du Grand Prix du Chef de l’État, couru le samedi 30 juillet à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès, a été remportée par El Capo, qui succède ainsi à Aminou Oumah.

Les turfistes ont pris d’assaut l’hippodrome pour assister à cette 20ème journée des courses hippiques. Le record d’affluence a été battu par cette journée spéciale dotée de la 57ème édition du GP du chef de l’État. Les meilleurs chevaux des poulains de 3 ans, des groupes 1, 2, et 3 ont rivalisé sur 2.650 m.

Dès le départ, les chevaux ont sorti le grand jeu. Diofior, Amine et Lat Fatim ont chacun pris le contrôle du peloton. Soudain, sous l’impulsion de son jockey solitaire Fallou Diop, le cheval El Capo, seul représentant du groupe 3 dans cette course de fusion, prenait de vitesse ses concurrents un à un.

El Capo a tout mis dans les 650 derniers mètres. Poursuivi et talonné de très près par Darou Sam, l’un des cracks adultes du groupe 1, El Capo a été très rapide. Ce jeune mâle de 4 ans, origine d’Honor And Bless de l’écurie Lamb Far, a répandu ses allures la piste pour franchir la ligne d’arrivée après 3’51. Avec ce 12ème succès en 15 participations, El Capo, meilleur cheval toutes catégories confondues, a empoché 7,5 millions FCFA, soit la moitié du gain et de succéder ainsi à Aminou Oumah, toujours de l’écurie Lamb Far.

Après le GP du ministre de l’Élevage le 12 juin, El Capo remporte ainsi son 2eme GP de la saison. Maguette Diop du groupe 1, Abdou Rahim du groupe et le Magal chez la catégorie des pur sang ont attendu cette 20ème et dernière journée pour signer leur toute première victoire de la saison.

Stades