Suite à la qualification du Sénégal au second tour des éliminatoires du CHAN 2023 en Algérie devant le Liberia, les Lions locaux et le Sily national vont en découdre pour le ticket qualificatif au championnat d’Afrique des Nations. « On va gagner la Guinée », annonce Alioune Badara Faty.

Opposés à l’équipe nationale du Liberia ce samedi à domicile, les Lions locaux du Sénégal ont perdu (1-2), mais se qualifient après leur victoire éclatante (3-0) au match aller, à Monrovia. Pour le second et dernier tour, les protégés de Pape Thiaw vont croiser leur éternel rival pour le dernier ticket qualificatif de cette zone. Le portier des Lions, Alioune Badara Baldé estime qu’ils seront en mesure de renverser la vapeur et de barrer la route à la Guinée, qui empêche le Sénégal de se qualifier pour le championnat d’Afrique des nations depuis maintenant trois éditions. Le match aller se jouera entre le 26 et 28 août dans la capitale sénégalaise, avant le retour entre le 2 et 4 septembre.

