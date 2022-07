Deux journées après le coup d’envoi de la Super League (Suisse), nous faisons le tour des joueurs sénégalais engagés pour cette nouvelle saison. Ils sont au nombre de 5 répartis dans 4 clubs.

Comme la plupart des championnats européens, la Suisse a aussi donné le coup d’envoi de sa saison 2022-2023, il y a deux weekends. Alors que la troisième journée se joue ce samedi, wiwsport.com fait le survol des joueurs sénégalais jusque-là engagés dans la Super League suisse. On retrouvera bien sûr le jeune Kaly Sène ou encore Ibrahima Ndiaye.

Mamadou Kaly Sène (FC Bâle)

Il sera sans doute l’une des plus grandes attractions de la saison en Suisse. Avec ses très belles performances de la défunte saison du côté de Grasshoppers FC, Kaly Sène sera très attendu pour cet exercice 2022-2023 malgré la blessure qui l’écarte des pelouses depuis quelques semaines. L’ancien de la Juventus devra confirmer son talent de buteur avec son club et pourquoi pas viser le titre de meilleur buteur en fin de saison. Lors de la dernière saison, l’attaquant sénégalais a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses débuts sont attendus !

Cheikh Niasse (Young Boys)

Cheikh Niasse a quitté le LOSC l’hiver dernier pour rejoindre la formation bernoise et il a déjà été décisive à deux reprises. Le joueur de 22 ans n’a pas attendu longtemps pour s’illustrer sous ses nouvelles couleurs. En manque de temps de jeu chez les Dogues, le joueur formé à Lille est en train de prendre ses marques en Super League après six premiers mois concluants avec Young Boys. Il a inscrit un but en barrages de la Ligue Europa Conférence et délivré une passe décisive en championnat en deux titularisations.

Ibrahima Ndiaye (Lucerne)

Arrivé à l’été 2019 en provenance du championnat égyptien, Ibrahima Ndiaye est devenu un cadre dans l’effectif de Lucerne. Du haut de ses 24 ans, le joueur sénégalais reste sur une saison satisfaisante avec son club. Auteur de 8 buts et 1 passe décisive la saison dernière, Ibrahima Ndiaye, va enchaîner cette quatrième saison avec beaucoup d’ambitions lui dont le contrat expire en juin 2023. Titulaire indiscutable avec Lucerne, l’attaquant sénégalais ne sera pas en lice ce week-end puisque le match de Lucerne a été reporté.

Samba Lele Diba (Servette)

Ex-sociétaire de l’ASAC Ndiambour, Samba Lele Diba a rejoint Servette il y a tout juste un mois. Âgé de 18 ans, le jeune international sénégalais va continuer sa progression dans la Super League, mais avec beaucoup d’espoir de son club. Enthousiaste de son arrivée à Genève, le club avait déclaré que le jeune milieu de terrain avait un potentiel énorme qui pourra aider l’équipe. Il sera donc surveillé pour sa première expérience européenne du côté de Servette (2e du championnat après 2 journées).

Andy Diouf (FC Bâle)

Andy Diouf fait partie des joueurs ayant rejoint la Super League cet été. Arrivé en provenance du Stade de Rennes il y a tout juste une semaine, le milieu de terrain franco-sénégalais compte déjà une titularisation en Ligue Europa Conférence avec le FC Bâle. En manque de temps de jeu chez les Bretons où il a été formé, Andy pourra continuer sa progression à seulement 19 ans. On le suivra de près cette saison aux côtés de Kaly Sène et voir si Bâle activera l’option d’achat inclus dans son prêt en Suisse. Bonne chance pour le jeune franco-sénégalais !

Dans cette sélection de joueurs sénégalais évoluant dans le championnat suisse, on pourrait y ajouter l’international espoir suisse, Dan Ndoye qui partage le même vestiaire que Kaly Sène et Andy Diouf au FC Bâle. Après un prêt d’une saison par l’OGC Nice, le jeune Sénégalo-suisse, a rejoint définitivement le club suisse en début de ce mois de juillet. Âgé de 21 ans, il reste sur 4 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Un garçon talentueux à surveiller au même titre que ces autres jeunes sénégalais évoluant en Super League. Et pourquoi pas un futur appel en sélection nationale A avec Aliou Cissé malgré ses sélections en espoirs suisse ?

