Idrissa Gueye pourrait retrouver son ancien club cet été alors qu’il est poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. Contrairement au refus catégorique qu’il avait fourni à Galatasaray, le champion d’Afrique serait tenté à l’idée de retrouver le Goodison Park, trois ans après. Le PSG, le joueur et le club anglais sont toujours en contact.

Selon Fabrizio Romano, Le Paris Saint-Germain veut que le salaire de Gana Gueye soit pris en charge dans sa quasi-totalité par Everton. On rappelle que ce salaire actuel s’élève à 6 millions d’euros par an. Une condition qui n’entrerait pas encore dans les cordes des Toffees désireux de rapatrier leur ancien joueur.

The Athletic précise que le Sénégalais est l’une des priorités de Frank Lampard, le coach d’Everton. Il est bien parti pour être satisfait puisque Gana Gueye valide déjà la piste de son ancienne formation. On semble se rapprocher des dernières heures de Gana Gueye au PSG. Les prochaines heures seront déterminantes.

Paris Saint-Germain want almost full salary paid for Gana Gueye to join Everton, clubs are in negotiation to find a way. 🔵 #EFC

Talks opened two days ago and still ongoing, with all parties interested in the move – including Gueye. ⤵️ https://t.co/zgh966jF8g

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2022