Auteur d’une belle saison avec Amiens au cours du dernier exercice, Formose Mendy devrait prendre de l’envol dans ce mercato. Et parmi les clubs intéressés, trois candidats se détacheraient pour le faire venir.

Au bout d’une saison, Formose Mendy s’est rendu incontournable à Amiens. Après avoir déjà joué presque tous les matchs de son équipe la saison passée, le jeune défenseur central droit ou arrière-latéral droit a rayonné dans l’effectif de Philippe Hinschberger. Logiquement alors, les qualités du joueur ont tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens.

Après son passage chez les U19 du FC Porto puis au Club NXT jusqu’à sa saison 2021-2022 sous le maillot d’Amiens, Formose Mendy souhaiterait sans doute aller découvrir un challenge plus huppé. Et son départ semble déjà acté. Ainsi, selon diverses sources, Bologne, Hoffenheim et Wolfsburg sont les trois destinations possibles pour le joueur de 21 ans.

Selon notre confrère Sékou Seydi, Hoffenheim est entré en contact avec Amiens pour signer le jeune défenseur sénégalais Formose Mendy et les discussions sont en cours.

D’un autre côté, le club italien, Bologne, qui vient de perdre son défenseur belge, Arthur Theate (parti à Rennes), aurait jeté son dévolu sur le jeune international sénégalais. D’ailleurs, la formation transalpine serait tombée d’accord avec Formose et travaillerait à boucler le deal avec son club. Selon Bild qui confirme de son côté l’intérêt de Wolfsburg, des discussions entre le club du Volkswagen Arena et Amiens sont en cours pour un deal qui devrait être bouclé pour un montant de 3 millions d’euros.

Les prochaines heures seront décisives pour l’avenir de Formose Mendy alors que le joueur sénégalais est absent du groupe amiénois qui fera face au FC Metz, ce samedi pour le compte de la première journée de la saison 2022-2023 de Ligue 2.

Reste à savoir qui sortira vainqueur de cette course à distance. En attendant, le principal intéresse se permet de laisser des indices sur son avenir. Ce vendredi, Formose Mendy a posté une image sur Twitter légendée en allemand et que la traduction pouvait signifier « le travail continue tranquillement mais sûrement. »

Die Arbeit geht ruhig aber sicher weiter pic.twitter.com/dWxlXs492L — Formose Mendy (@formosemendy_05) July 29, 2022

